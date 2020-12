Un tribunal néerlandais ordonne des poursuites contre le directeur général d'UBS pour blanchiment d'argent chez ING

La Haye | Un tribunal de La Haye (Pays-Bas) a ordonné mercredi des poursuites à l'encontre du directeur général du géant suisse UBS, Ralph Hamers, pour blanchiment d'argent lorsqu'il était à la tête de la banque néerlandaise ING.

ING a reçu en 2018 des autorités néerlandaises une amende de 775 millions d'euros pour négligence dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

Ralph Hamers a rejoint UBS en septembre avant de prendre en novembre ses fonctions à la tête de la banque suisse. UBS le décrivait alors comme le «bon directeur général pour guider notre société vers le prochain chapitre».

La cour d'appel de La Haye a estimé dans une déclaration qu'il y a «assez d'éléments pour des poursuites efficaces à l'encontre de cet ancien directeur qui est de facto responsable des infractions pénales commises par ING».

«Les faits sont graves, aucun accord n'a été conclu avec le directeur lui-même et il n'a pas non plus pris publiquement ses responsabilités», a ajouté le tribunal.