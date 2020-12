Une PME québécoise de glace sèche sélectionnée par Ottawa

La PME de Drummondville Biogivre a été choisie par le gouvernement fédéral pour préparer la glace sèche à -78,5 degrés nécessaires à la distribution du vaccin de Pfizer/BioNTech, qui vient d’être approuvé par Santé Canada, a appris Le Journal.

« J’ai obtenu le contrat par commande du gouvernement fédéral pour le Québec, une partie de l’Ontario et les Maritimes. Ottawa va en préparer selon leurs besoins. On ignore encore la quantité de glace nécessaire» a confirmé au Journal Mélanie Beaudoin, fondatrice et présidente de Biogivre, une PME du Centre-du-Québec.

Ces derniers jours, la femme d’affaires, qui gère une équipe d’une dizaine d’employés, a appris qu’elle aurait un rôle crucial à jouer en fabriquant la fameuse glace sèche pour le transport des vaccins.

« On peut difficilement chiffrer la quantité de glace sèche qui sera nécessaire parce qu’elle se sublime, c’est-à-dire qu’elle passe de l’état solide à l’état gazeux, un peu comme le gaz carbonique dans une boisson gazeuse, qui ne devient plus pétillante à un moment donné quand le gaz s’est évaporé », a-t-elle précisé.

L’entrepreneure était au bout du fil avec Le Journal lorsque Santé Canada a donné le feu vert de l’utilisation du vaccin de Pfizer/BioNTech mercredi matin alors que le Canada est devenu le troisième pays à l'approuver après le Royaume-Uni et le Bahreïn.

Répétition générale

D’ici vendredi, la PME se préparer à livrer des « commandes tests» à des lieux gardés secrets pour effectuer une répétition générale en vue de la livraison prochaine des vrais vaccins.

« Je vais aller en porter à ces lieux déterminés par les provinces et territoires. Je vais aussi en donner en sous-traitance à des compagnies du domaine pharmaceutique», a-t-elle expliqué.

Mercredi, Le Journal a souligné que le crime organisé pourrait attaquer le réseau de distribution des précieux vaccins contre la COVID-19, selon des agences policières internationales, comme INTERPOL.

« Je ne serai jamais en contact avec les vaccins. Je n’aurai jamais les vaccins en ma possession. Tout ce que je fais, c’est livrer la glace sèche», a tenu à dire à ce propos Mélanie Beaudoin de Biogivre.