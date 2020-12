BUJOLD, Pierrette



À Montréal le 3 décembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée, madame Pierrette Bujold, conjointe adorée de Louis-Gilles Faucher.Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Yves Perron), le fils de son conjoint Charles-Antoine (Katia Lapointe) et ses 2 petits-enfants Tommy et Hector. Elle laisse aussi dans une immense peine ses soeurs Micheline (Claude), Suzanne (Raymond), Monette (Lucien), Mireille (François), Fabienne (Pierre) et Lyne (Jean), ainsi que ses 4 belles-soeurs Jocelyne, Ann, Ghislaine et Lise (Jean).Elle ne sera jamais oubliée de ses neveux et nièces et de leurs enfants qu'elle adorait tous sans exception, ainsi que par ses nombreux et fidèles amis et amies.Selon ses dernières volontés, nous reportons à la fin de la pandémie, la cérémonie en sa mémoire.