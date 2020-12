DUPUIS GUIMOND, Jeannine



À Terrebonne, le 16 novembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Jeannine Guimond Dupuis, épouse de feu Camille Dupuis. Elle est partie pour un monde meilleur sans souffrances.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Hélène), Suzanne et France (Alain), ses petits-enfants Éric (Myriam), Jean-François (Nadine), Marie-Josée (Jonathan), Geneviève (Jason) ainsi que ses arrière-petits-enfants Maxim, Laurent, Justin, Shawn, Rosalie, Ophélie, Stanley, Antoine, Adam et Jacob, ses soeurs et frères ainsi que belles-soeurs et beaux-frères.Étant donné les mesures restrictives actuelles dû à la pandémie, la cérémonie aura lieu le 24 mai 2021 (heure à déterminer) pour toute personne qui aimerait lui rendre un dernier hommage. Cette cérémonie aura lieu au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, situé au 6700, rue Beaubien Est, Montréal.