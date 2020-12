Atteinte d'un cancer du sein agressif, elle veut être accompagnée dans ses traitements

Le cas de cette infirmière atteinte d'un cancer incurable qui s'est rendue à l'Assemblée nationale mardi pour revendiquer le droit d'être accompagnée lors de ses traitements est loin d'être unique.

Une travailleuse sociale de Saguenay qui souffre d'un cancer du sein agressif demande elle aussi au gouvernement Legault de faire preuve de plus de compassion, malgré le contexte exceptionnel.

La directive ministérielle interdit la présence de proches aidants en cancérologie pour protéger les patients qui courent davantage de risques de contracter la COVID-19.

«Mais on peut permettre au proche aidant d'accompagner la personne à l'hôpital jusque dans la salle d'attente», a précisé le ministre de la Santé, Christian Dubé, mercredi lors d'un point de presse.

Ces explications ont choqué la Saguenéenne Mélanie Veilleux.

«J'ai été très surprise d'entendre ça, a-t-elle souligné. Je me suis demandé dans quelle province il habitait.»

La femme de 39 ans a reçu son diagnostic de cancer en octobre dernier et, depuis, jamais son conjoint n'a pas l'accompagner à ses rendez-vous.

«M. Dubé, ce qu'il dit c'est faux. Y'a peut-être des gens qui donnent la mauvaise information, mais ce n'est pas vrai, on ne peut pas être accompagné jusque dans la salle d'attente non plus, on ne peut même pas être accompagné jusque dans le hall d'entrée de l'hôpital», a assuré Mme Veilleux.

Elle était seule aussi lors de sa chirurgie.

«Oui, je suis jeune, mais je pense que l'accompagnement n'a pas d'âge», a-t-elle soutenu.

Elle avait espoir que son conjoint pourrait au moins l'accompagner lors de son premier traitement de chimiothérapie vendredi dernier, mais elle a aussi traversé cette épreuve toute seule.

«Je ne voulais même pas y aller, a-t-elle précisé, j'avais peur. Et le pire, c'est que tous les livres de référence que je lis disent que les gens sont toujours accompagnés lors du premier traitement.»

Selon elle, il existe pourtant une solution toute simple: faire passer un test de dépistage aux patients et à son proche aidant avant le traitement.

«Il faut faire de quoi parce que ça n'a plus de sens. C'est inhumain, a-t-elle affirmé. Mais je tiens à souligner qu'il y a eu des gens sur mon parcours qui ont été très humains.»

Le ministre a dit vouloir rectifier le tir.

«Si elle a été interdite jusqu'à la salle d'attente, on va corriger la situation», a-t-il indiqué à propos du cas de cette infirmière malade qui s'est rendue à l'Assemblée nationale.

Mélanie Veilleux n'est pas très rassurée. Son prochain traitement est prévu le 28 décembre.

«Je m'attends à ne pas avoir à demander si je vais pouvoir être accompagnée et que ça va aller de soi», a-t-elle espéré.

Les autorités régionales de la santé procèdent actuellement à des vérifications avec le ministère pour voir si un proche aidant peut ou non accéder à la salle d'attente.