Charest et Couillard: héros de la loi 101?

L’Apocalypse de l’apôtre Jean approche-t-elle ? Me suis-je réveillé dans un épisode de science-fiction ? Une unité politique contre nature se manifeste ces jours-ci en faveur de l’application de la loi 101 aux entreprises de compétence fédérale.

Daniel Johnson, Jean Charest et Philippe Couillard ont signé la même lettre ouverte que Pierre-Marc Johnson, Lucien Bouchard et Pauline Marois. Ces six anciens premiers ministres demandent ce que six maires des plus grandes villes réclamaient déjà la semaine dernière pour défendre le français.

À Ottawa, le Parti conservateur appuie cette idée, le NPD aussi et, bien sûr, le Bloc québécois. Voilà donc Justin Trudeau seul sur son rafiot battu par les quatre vents. Seul ? Pas tout à fait : le Parti québécois, qui a refusé de signer la demande pro-loi 101 de Simon Jolin-Barrette sous prétexte que c’était de l’esbroufe, se retrouve Gros-Jean comme devant... Oui, nous sommes dans un scénario de science-fiction !

Astuce ?

Philippe Couillard et Jean Charest se repentent-ils vraiment d’avoir malmené ceux qui brassaient le dossier linguistique il y a quelques années ?

Cette concession que l’on demande à Ottawa vise-t-elle à nous distraire pendant que François Legault donne la lune à Dawson et à McGill de manière à assurer la « suprématie tranquille » du système anglophone sur les esprits de la génération montante ?

Contrepartie

Si Justin cède sur ce point, que va-t-il chercher à obtenir du Québec en contrepartie ? Son retour dans le giron constitutionnel ? L’abandon de la loi 21 qui agace tellement le fédéral ? Encore plus de centaines de millions pour « doper » Dawson et McGill ?

Difficile de savoir. Dans ce nouvel univers bizarre où Jean Charest et Philippe Couillard jouent aux héros de la loi 101, tout est possible ! Justin fera-t-il mine de jouer au père Noël, avec la Fée des étoiles Mélanie Joly, en faisant au Québec ce « cadeau » ?