Club Med à Charlevoix: les maux de tête de la desserte aérienne

Alors que l’Aéroport de Québec traverse, présentement, l’une des périodes les plus sombres dans son histoire financièrement et au niveau de l’achalandage, l’amélioration de la desserte aérienne est un «point fondamental» dans la réussite du projet de Club Med à Charlevoix.

«C’est une priorité pour nous», concède au Journal Amélie Brouhard, vice-présidente chez Club Med pour le Canada et le Mexique.

En février dernier, le grand patron de la multinationale, Henri Giscard d’Estaing, avait également évoqué l’importance de bonifier les vols directs à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB).

Le défi s’annonce toutefois de taille pour convaincre les transporteurs. Plusieurs liaisons à Québec ont été mises sur pause, au cours des derniers mois, en raison des impacts de la COVID-19, notamment celle avec Paris.

La semaine dernière, YQB a révélé ne pas prévoir un retour à un achalandage comme avant la crise avant 2024. L’aéroport s’attend à accueillir 330 000 passagers en 2021, soit 1,46 million de moins qu’en 2019.

La direction de Club Med dit avoir, actuellement, des échanges avec YQB et des transporteurs pour améliorer la desserte aérienne dans la capitale. Mme Brouhard aimerait voir des vols directs, entre autres, avec New York et Philadelphie. Elle souhaite aussi plus de liaisons avec des villes européennes.

Initialement, selon les prévisions, l’ouverture du village quatre saisons de Charlevoix devait faire bondir l’achalandage à l’Aéroport de Québec entre «5 et 10 %». Pour remplir son hôtel de 302 chambres, Club Med prévoit également offrir une formule de transport à partir de l'aéroport Montréal-Trudeau.

En raison des impacts de la pandémie, la direction de la chaîne a dû revoir quelque peu ses prévisions. Elle misera principalement durant les premiers mois d’activités sur les Québécois et les Canadiens pour atteindre sa cible d’occupation de 80 %. Elle espère toujours recevoir 50 000 clients annuellement.

«La pandémie a mélangé les cartes pour la dynamique de voyage. À court terme, on observe un engouement assez marqué pour les voyages domestiques», note Mme Brouhard. «En revanche, nous avons une force de frappe internationale. Il y aura quand même un mixte dans notre clientèle. Canadiens en premier et puis Américains et Brésiliens», poursuit-elle.

La vente des forfaits

Jeudi, Club Med a lancé la vente de ses forfaits skis tout inclus pour son hôtel à Petite-Rivière-Saint-François qui devrait ouvrir ses portes le 3 décembre 2021, soit un an plus tard que prévu. Environ 300 postes seront créés. L’établissement comptera deux restaurants, une piscine et une salle d’entraînement. Des cours de cirque seront également offerts.

Club Med a mentionné au Journal ne pas avoir eu besoin de jongler à nouveau avec les plans du complexe de 120 millions $, réalisé en collaboration avec le Groupe Le Massif, en raison de la COVID-19.

Club Med a injecté 14 millions $ dans cette aventure et la chaîne a précisé ne pas avoir l’intention d’ajouter d’autres sommes. Le montage financier comprend également 38 millions $ provenant de Québec et d’Ottawa.