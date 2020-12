COVID-19: déconfinement prudent le 15 décembre, mais retour d’un couvre-feu

Paris | La France va sortir prudemment du confinement le 15 décembre en supprimant les attestations de déplacement, mais un couvre-feu sera appliqué tous les jours y compris le 31 décembre, et la réouverture très attendue des musées, cinémas et théâtres est repoussée de trois semaines, a annoncé jeudi le premier ministre.

Le couvre-feu sera instauré dès 20H00 à partir de mardi prochain et ne s’appliquera pas à la soirée de Noël, mais en revanche au réveillon du Nouvel An, car le 31 décembre « concentre tous les ingrédients d’un rebond épidémique ». Les lieux de culture qui devaient rouvrir leurs portes le 15 décembre vont devoir patienter trois semaines de plus et leur situation sera « réexaminée le 7 janvier », a dit le premier ministre.