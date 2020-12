Deux CHSLD lourdement frappés à Montréal

À la lumière du bilan montréalais, le pire depuis le début de la pandémie avec 648 nouveaux cas en 24 heures, TVA Nouvelles a constaté jeudi que deux résidences pour aînés ayant plus de 25 % de leurs résidents infectés par la COVID-19 se trouvent sur l’île de Montréal.

Au CHSLD du Manoir de l’Ouest de l’Île, le bilan en date de mercredi fait état de 50 usagers positifs et de 13 décès. Au Château Westmount, les chiffres, mis à jour jeudi et rendus publics par le conseiller clinique de l’établissement, Yves Vincelette, font état de 32 infections, de 44 cas rétablis et de sept décès. Notons que 11 employés touchés sont à la maison.

En entrevue jeudi, M. Vincelette a expliqué que le Château Westmount, qui accueille présentement 104 résidents, avait été épargné durant la première vague.

«On a été neuf mois sans avoir de cas. Malheureusement, avec l’augmentation de la contamination communautaire, certains de nos employés asymptomatiques sont venus au travail. Malgré leurs précautions, le virus a fait son entrée dans l’établissement», a expliqué le conseiller clinique.

Efforts rapidement déployés

«Le CIUSSS est en appui depuis le premier cas positif, on travaille très étroitement avec la Santé publique, nous avons mis en place des mesures de précaution, du dépistage systématique plus rapproché pour les résidents, on a augmenté les niveaux d’isolement des résidents, on s’est assuré qu’il n’y ait pas de contacts entre les résidents positifs et ceux qui ne le sont pas», a-t-il expliqué à TVA Nouvelles.

Les visites sont interdites au Château Westmount, qui est situé sur le boulevard de Maisonneuve Ouest.

En ce qui a trait au personnel de la santé, la Dre Mylène Drouin et son équipe ont dévoilé jeudi en conférence de presse que 334 employés œuvrant à Montréal avaient été déclarés positifs à la COVID-19, un bond spectaculaire de 100 en une semaine. Quelque 450 autres employés sont en attente de diagnostic ou sont en isolement volontaire.