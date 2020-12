Le Dr Arruda: pas impressionnant

C’est finalement hier que le Dr Horacio Arruda a répondu aux questions des parlementaires concernant son rôle dans la gestion de la crise sanitaire.

Si, comme moi, vous vous demandez depuis un bout de temps si le directeur de santé publique du Québec est toujours l’homme de la situation, pas sûr que l’exercice vous ait rassuré.

« M’EN SOUVIENS PLUS »

Quand on lui a demandé s’il avait recommandé aux autorités de renflouer les stocks de matériel de protection du réseau de la santé au tout début de la crise, le Dr Arruda a dit... qu’il ne s’en souvenait pas !

« Je vais vérifier », a-t-il répondu.

Vraiment ?

On se rend compte que l’épidémie qui a éclaté en Chine il y a quelques semaines est en passe de devenir une pandémie, on voit la vague grossir, traverser l’océan et déferler sur nos côtes... et notre directeur de santé publique ne se souvient pas s’il avait (ou pas) recommandé d’acheter le plus de masques possible pour que notre personnel de la santé soit adéquatement protégé ?

Euh...

Désolé, mais les bras m’en tombent.

Il me semble que lorsqu’une pandémie éclate et que tu es le directeur de santé publique, la première chose que tu fais, toutes affaires cessantes, est de t’assurer qu’on aura suffisamment de masques quand la vague va frapper, non ?

C’est la première décision que tu prends !

Combien on a de masques en stock ? Combien il nous en faudrait ? Où on peut les acheter ? Qui on doit contacter ?

Or, le Dr Arruda ne se souvient pas s’il a fait cet appel ou pas ?

Ben coudonc.

« LE RAPPORT S’EN VIENT ! »

Quand on lui a demandé pourquoi 1,5 million de tests de dépistage rapide dormaient dans des entrepôts depuis sept semaines, alors que le nerf de la guerre est le dépistage, surtout pour les enseignants et les travailleurs dans les CHSLD, le Dr Arruda nous a servi la réponse que l’on connaît.

Il faut tester les tests, voir s’ils sont efficaces, etc.

Alors que ces tests ont été homologués par Santé Canada !

Même type de réponse absurde concernant la question de la transmission par aérosol. Qu’est-ce que la Santé publique attend pour agir sur ce front ?

« On fait des études sur la question et le rapport devrait être disponible bientôt... »

Des études ? Un rapport ?

En juillet, 239 experts internationaux tiraient la sonnette d’alarme sur la transmission par aérosol ! Un mois plus tard, c’était au tour de l’OMS de dire que le danger était bel et bien réel.

Et on fait des études ? Cinq mois plus tard ?

Vous voulez rire de nous ou quoi ?

PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Idem pour les porteurs asymptomatiques.

En janvier, des experts (dont le docteur Fauci, qui n’est pas un deux de pique) nous apprenaient qu’on pouvait être porteur ET ne pas présenter de symptômes.

Malgré ça, on a commencé à tester nos travailleurs en CHSLD... en avril !

Pourquoi ce retard ?

Il n’y avait pas de consensus, de dire en substance le Dr Arruda.

Et le principe de précaution ?

Si on l’applique en construction pour protéger des grenouilles et des couleuvres, saint bordel, pourquoi on ne l’a pas appliqué pour sauver des êtres humains ?

Non. On attendait un consensus.

Et pendant ce temps, des gens sont morts.