Le vaccin est à nos portes!

Le Canada est devenu le troisième pays à donner le feu vert à l’utilisation du vaccin produit par Pfizer et BioNTech, hier, avant les États-Unis. Seuls le Royaume-Uni et Bahreïn ont été plus rapides. L’autorisation historique donne le signal de départ à la plus vaste opération de vaccination jamais menée au pays. Voici la route qu’empruntera le vaccin, de la Belgique aux premiers patients québécois.

DÉPART DEMAIN

Le parcours des 35 000 premières doses attendues au Canada débute en principe demain. La cargaison quittera Puurs, en Belgique, où les vaccins sont produits. Les boîtes spécialement conçues pour conserver les fioles à très basse température feront d’abord leur chemin vers Cologne, en Allemagne, où elles seront chargées à bord d’un appareil de la compagnie aérienne UPS Airlines. La précieuse cargaison transitera ensuite par le siège social de l’entreprise, à Louisville, au Kentucky, à quelque 1500 km de Montréal. Les colis sont attendus au Canada cette fin de semaine, et seront livrés aux points de vaccination lundi, après un trajet total de 36 heures.

DANS DEUX CHSLD

Photo d'archives

Quatorze points de vaccination ont été choisis à l’échelle du pays. Au Québec, ce sont les patients des CHSLD Maimonides, à Montréal, et Saint-Antoine, à Québec, qui seront les premiers à être inoculés. L’opération vaccination devrait commencer mardi ou mercredi. Plus de 200 sites de vaccination s’ajouteront au fil des semaines au pays. Les provinces recevront des doses en fonction de leur population.

EFFETS SECONDAIRES MINEURS

Les effets secondaires observés au cours des essais cliniques sur 44 000 personnes étaient légers ou modérés et sans risque pour la santé : douleur au point d’injection, frissons, fatigue et fièvre. Des effets secondaires sévères sont possibles, mais rares. Ce pourrait notamment être une réaction allergique, comme ce qui a été observé au Royaume-Uni. Les personnes ayant une allergie à un des composants du vaccin ne devraient pas le prendre.

TOUS VACCINÉS D’ICI SEPTEMBRE

Source : Santé Canada

VOUS FEREZ-VOUS VACCINER ?

Capture d'écran

Seulement 54 % des Canadiens seraient prêts à se faire vacciner immédiatement contre la COVID-19, d’après un sondage Ipsos réalisé entre le 23 et le 26 octobre auprès de 1000 répondants. Pour rassurer et convaincre, Santé Canada mise sur la transparence et l’ouverture en publiant un résumé scientifique détaillé et les données complètes sur les essais cliniques.

Ce qu’on ne sait pas