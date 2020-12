Les deux Michael entament leur troisième année de détention en Chine

Michael Kovrig et Michael Spavor, les deux Canadiens arrêtés et emprisonnés en Chine après l'arrestation de Meng Whanzou à Vancouver en décembre 2018, entament jeudi leur troisième année de détention.

Cela fait exactement deux ans que les deux hommes sont derrière les barreaux après leur arrestation, considérée par Ottawa comme une mesure de représailles après l'interpellation de la directrice financière de Huawei à la demande des États-Unis.

Ces deux années ont été «volées» à MM. Kovrig et Spacer et à leurs proches, a dénoncé le ministre des Affaires internationales, François-Philippe Champagne, dans un communiqué publié mercredi.

«MM. Kovrig et Spavor font tous deux preuve d’une persévérance et d’une détermination incroyables en dépit de circonstances des plus difficiles. Je sais qu’ils puisent leur force dans l’appui des membres de leur famille, qui ont fait pression sans relâche pour que soit réglée cette situation insoutenable», a commenté le ministre Champagne, tout en assurant que leur libération demeure une «priorité absolue» pour le gouvernement de Justin Trudeau.

L'arrestation de Meng Wanzhou, qui fait l'objet d'une procédure d'extradition vers les États-Unis, a empoisonné les relations entre le Canada et la Chine.

Outre l'arrestation des deux citoyens canadiens, Beijing a aussi répliqué avec des sanctions économiques, notamment en limitant ses importations de porc et de canola canadien.