Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse débarquent à TVA Sports

TVA Sports comptera deux nouveaux analystes chevronnés et passionnés pour la présentation des matchs de hockey du Canadien de Montréal les samedis soirs, soit Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse.

Les deux anciens joueurs du Tricolore ont signé des ententes de plusieurs années avec la chaîne sportive. Quelques mois après avoir lancé la baladodiffusion La Poche Bleue, ils sont maintenant impatients de relever ce nouveau défi.

«C’est vraiment une alliance naturelle», a lancé Maxim Lapierre, qui a annoncé plus tôt cette semaine sa retraite du hockey professionnel.

«D’abord parce que je vais travailler avec mon grand chum qui est aussi mon partenaire d’affaires, Guillaume, mais aussi parce que je vais pouvoir parler des matchs du Canadien de Montréal. Je pense que les gens connaissent ma passion pour cette organisation-là. Et de joindre une grande équipe comme celle de TVA Sports, c’est merveilleux pour moi.»

Ayant eu la piqûre du monde des médias ces derniers mois, Lapierre veut mettre à profit sa vaste expérience de hockeyeur pour les amateurs de hockey.

«J’ai joué pas mal partout : pendant plusieurs années dans la Ligue nationale et aussi en Europe, où j’ai découvert beaucoup de nouvelles cultures et d’autres façons d’approcher le hockey. J’ai une grande confiance en l’expérience que j’ai acquise au fil des années, a dit Lapierre. Pour le reste, la base pour moi, c’est d’être honnête et de parler avec mon cœur. C’est ce qu’il y a de plus simple et c’est ce que les gens veulent entendre. Je ne veux pas jouer un rôle, je veux être connecté avec les partisans.»

Lapierre et Latendresse partageront leur expertise et leurs analyses lors des émissions d’avant-match et pendant les entractes des matchs du Canadien les samedis soirs. Ils joindront ensuite l’équipe de Dave Morissette en direct pour approfondir la discussion.

«C’est tout un honneur d’être à TVA Sports et de pouvoir commenter sur ce qui nous passionne depuis tant d’années, a indiqué Latendresse par communiqué. De sentir qu’on peut faire la différence et de parler de l’équipe qui nous a tant donné est également un privilège, tout comme celui de travailler avec mon ami et partenaire d’affaires.»

Des retours attendus

Louis Jean a également renouvelé son engagement pour plusieurs années avec TVA Sports. Il continuera d’animer la présentation des matchs du Canadien et d’échanger, entre autres, avec Michel Bergeron.

«Je suis honoré de pouvoir poursuivre mon rôle d’animateur et de chef d’antenne à TVA Sports, et même de continuer d’y grandir et ce, en compagnie de mes collègues, a indiqué Louis Jean. Je suis également très heureux de voir la chaine continuer d’aller de l’avant, d’innover et de se dynamiser, notamment avec l’ajout de Maxim et de Guillaume, deux valeurs sûres charismatiques qui ont joué la "game", qui savent ce que ça représente de revêtir l’uniforme bleu, blanc et rouge, et qui sauront partager leur passion avec non seulement notre équipe, mais également avec les téléspectateurs.»

L’ancien porte-couleurs du CH Alexandre Picard joindra aussi l’équipe d’analystes de TVA Sports. La chaîne sportive a également renouvelé pour plusieurs années son association avec Michel Godbout.