Objectif troisième place pour Racing Point

Motivés par le double podium obtenu la fin de semaine dernière, Lance Stroll et son écurie Racing Point abordent la dernière course de la saison avec confiance, puisque le troisième rang au classement des constructeurs est en jeu.

La victoire de Sergio Perez et la troisième place de Stroll au Grand Prix de Formule 1 de Sakhir, dimanche, ont en effet permis à l’équipe en rose de reprendre le troisième rang en vertu d’une récolte de 194 points cette saison, soit 10 de plus que McLaren.

«Nous arrivons ici après un résultat fantastique pour l’équipe, donc il y a réellement une bonne énergie dans le groupe, a laissé entendre Stroll dans un communiqué. Il faut juste rester concentrés cette fin de semaine et obtenir un autre résultat convaincant.»

«Ç’a été très serré toute l’année et nous allons nous battre pour conserver la troisième position chez les constructeurs. Nous avons été capables de nous battre pour des podiums cette année et nous avons obtenu de très bons résultats. Donc, conserver la troisième place serait une belle récompense pour toute l’équipe, les employés de l’usine et l’équipe en piste.»

AFP

Une dernière

Remplacé par Sebastian Vettel pour la prochaine saison, Perez pourrait disputer sa dernière course en F1. S’il souhaite donc convaincre une autre équipe de lui offrir un volant l’année prochaine, il sait pertinemment que cette dernière occasion de démontrer son savoir-faire passera par un dernier succès d’équipe.

«J’espère vraiment qu’on pourra garder la troisième place. C’est ce que l’équipe mérite pour avoir développé une bonne voiture et pour avoir bien performé cette saison.»

Remercié par l’équipe, «Checo» pourrait être amer face à la situation. Ayant finalement goûté à la victoire après 190 courses d’attente – un sommet dans l’histoire de la F1 –, Perez gardera d’excellents souvenirs de son passage avec l’équipe, marqué par sept podiums.

«J'ai de merveilleux souvenirs avec l'équipe. Je lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir et je suis vraiment motivé de terminer avec style ce week-end.»