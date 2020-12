Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 11 décembre:

«Ça finit bien la semaine»

La magie de Noël s’est invitée sur le plateau de l’émission. La gagnante de «La Voix» Josiane Comeau dévoile des souvenirs des Fêtes en compagnie de son père, Guy Jodoin nous fait vivre ses aventures de voyage, alors que Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette se paient une thérapie de couple.

Vendredi, 19 h, TVA.

«Tes déchets, ma richesse»

Un peu partout au Québec, des gens ont décidé d’adopter le modèle d’économie circulaire et mettent sur pied des projets inspirants. Grâce à ce documentaire, nous sommes témoins des conséquences positives sur l’environnement, les entreprises et les consommateurs. Une façon de faire qui a bien servi nos ancêtres.

Vendredi, 20 h, ICI Explora.

«Mammouth 2020»

Les personnalités et les événements qui ont inspiré les adolescents du Québec durant la dernière année sont en vedette au cours de cette soirée animée par Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Brosse. Plusieurs artistes prendront part aux festivités. Les célébrations d’avant-gala auront lieu 30 minutes plus tôt sur Instagram.

Vendredi, 20 h, Télé-Québec.

«Le journal d’Aurélie Laflamme»

L’adolescence est une période de vie traversée de multiples questionnements et changements. L’existence d’Aurélie Laflamme, 14 ans, qui vit seule avec sa mère, ne fait pas exception. Et l’école est un terreau fertile aux rebondissements. Film québécois au scénario adapté de l’histoire créée par India Desjardins.

Vendredi, 20 h 30, Yoopa.

«Lumière sur Boucar Diouf»

Tout comme son parcours de vie, la carrière de Boucar Diouf est étonnante. Elle contient plusieurs moments forts. Débarqué à Rimouski au début des années 1990, le conteur-humoriste-animateur-chroniqueur d’origine sénégalaise s’est maintes fois amusé avec les mots et a sillonné les différentes routes de la province.

Vendredi, 21 h, ICI ARTV.

«Chefs-d’oeuvre de sable»

Tous les enfants aiment bâtir des châteaux de sable. Si plusieurs sont réussis, ils n’en restent pas moins modestes. Par contre, de véritables spécialistes de ces structures de bord de mer sont capables d’en réaliser des impressionnantes où les détails et la minutie sont rois.

Vendredi, 22 h, Évasion.

«SOS Fantômes»

Plus de 30 ans après la sortie du classique du cinéma durant lequel des hommes se chargent des fantômes, c’est aux femmes de sonner la charge. Fascinées par le paranormal, quatre femmes - jouées par Melissa McCarthy, Kristen Wigg, Kate McKinnon et Leslie Jones - se lancent à leur tour dans l’extermination.

Vendredi, 22 h 35, TVA.