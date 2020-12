Règles sanitaires: la tolérance du SPVQ est terminée, les policiers seront plus visibles

Le chef de police de la Ville de Québec Robert Pigeon, qui est aussi président de l’Association des directeurs de police du Québec, assure que les patrouilleurs seront très visibles partout pour faire respecter les règles et décerner les constats d’infraction annoncés par le gouvernement Legault.

Tel que mentionné par le premier ministre, les policiers du Québec vont hausser le ton.

Sans avertissement préalable, les citoyens et les entreprises qui ne respectent pas les règles sanitaires recevront des amendes variant de 1500 $ à 6000 $. Des policiers seront présents aussi dans les centres commerciaux et les magasins à grande surface.

«Pendant la période des Fêtes, il y aura plus d’effectifs. Il y avait des effectifs qui étaient dédiés à des événements plus festifs qui n’auront pas lieu. La capacité opérationnelle existe. C’est notre rôle de réagir», affirme Robert Pigeon.

Le 3 décembre dernier, la Cour du Québec a d’ailleurs stipulé que la Loi sur la santé publique et les décrets sont d'applications strictes. Même si le pouvoir discrétionnaire des policiers existe toujours, la tolérance va disparaître.

Très sérieux

«On n’est plus obligé de démontrer l’intention coupable. On passe à un autre niveau. La notion de gravité pour la santé publique et la vie des gens, c’est dans l’ADN du travail des policiers. Tout le monde sait que c’est important et ça donne une légitimité à leur rôle», ajoute M. Pigeon.

Pour faire cesser les rassemblements, les policiers vont-ils d’abord cibler des partys plus gros avec 15 ou 20 personnes ?

«On a eu un cas dans un restaurant-bar la semaine dernière avec 23 personnes à l’intérieur. Notre travail, c’est de répondre à des appels. Je souhaite le moins d’appels possibles. Ça dirait que les gens ont pris au sérieux les messages envoyés», précise le président de l’Association des directeurs de police du Québec.

Dans les résidences privées, seuls les occupants d'une même adresse peuvent se trouver ensemble. «En l’absence de collaboration d’un citoyen, le policier va procéder par télémandat général», termine M. Pigeon.