Se déplacer en transport collectif : une option simple et sécuritaire

Offert par

Que ce soit pour préserver l’environnement, réduire la circulation sur les routes, vous détendre pendant les déplacements ou pour éviter de conduire dans des conditions hivernales difficiles, vos raisons d’utiliser le transport collectif sont bonnes et nombreuses.

Or, il se pourrait qu'avec l'avènement de la COVID-19, vous ayez certaines réticences à utiliser les transports collectifs en ces temps de pandémie. Afin de vous offrir un état juste de la situation, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) tient à vous partager quelques faits rassurants.

D’abord, soyez assurés que le RTL a mis en place des mesures exemplaires afin de protéger les usagers et son personnel – de quoi retrouver votre paix d’esprit et reprendre vos bonnes habitudes de transport collectif!

Des mesures de sécurité mises en place

Selon les faits observés, l’utilisation des transports collectifs demeure sécuritaire lorsque des mesures sanitaires adéquates comme les procédures de nettoyage et le port du masque sont respectés. La probabilité d’attraper le virus dans les transports collectifs est par ailleurs faible.

À cet égard, pour assurer la sécurité de ses clients et de ses employés, le RTL a adopté une série de mesures dont l’installation de panneaux protecteurs dans les autobus et l’ajout de distributeurs de gel hydroalcoolique dans ses terminus.

La fréquence de nettoyage des autobus a également été augmentée. Un nettoyage en profondeur sur une base quasi quotidienne est en outre effectué afin de désinfecter les surfaces (poteaux, sangles, etc.) dans les autobus et sur les bornes de paiement.

Le RTL suit également la situation de près. Il n’hésite pas à faire des ajustements de service au meilleur de sa capacité selon les besoins, les ressources, l'achalandage et la reprise dans certains secteurs.

Enfin, puisque les études ont démontré que le port du masque limite la propagation du virus, le gouvernement du Québec l'a rendu obligatoire dans les transports collectifs pour les adultes et les enfants âgés de 10 ans et plus.

À ce jour, pour favoriser la sécurité de sa clientèle, le RTL a distribué plus de 70 000 couvre-visages dans différents endroits stratégiques de son réseau.

De nouvelles habitudes à adopter à bord des autobus

À titre de rappel, voici quelques bonnes habitudes à adopter lorsque vous vous déplacez en transport collectif.

· Évitez de prendre le transport collectif si vous présentez des symptômes de la COVID-19;

· Afin de respecter une distance de deux mètres entre les usagers, évitez si possible les heures de pointe où l’achalandage est le plus important;

· Portez un couvre-visage dans les transports collectifs et dans les terminus;

· Veillez à faire l’embarquement par l’avant et le débarquement par l’arrière de l’autobus afin d’éviter de croiser les autres usagers (excepté pour la clientèle à mobilité réduite) ;

· Jetez vos masques et mouchoirs usagés dans une poubelle à l’extérieur de l’autobus;

· Lavez vos mains une fois à destination.

Pour plus de détails, vous trouverez sur le site du RTL un aide-mémoire pratique indiquant quoi faire avant de partir et une fois dans l’autobus.

Les employés du RTL sont fiers de vous accueillir à bord en toute sécurité. Pour suivre l’évolution de la situation dans les transports collectifs du RTL visitez rtl-longueuil.qc.ca.

Au plaisir de vous mener à destination en toute sécurité!