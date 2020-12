Simon Delisle remporte Le prochain stand-up

C’est en livrant un numéro personnel retraçant son parcours semé d’embûches que Simon Delisle a remporté la première saison du Prochain stand-up, dont la finale était diffusée jeudi soir sur Noovo. Le gagnant espère maintenant qu’avec cette victoire, sa carrière d’humoriste passera au niveau supérieur.

Ressortissant de l’École nationale de l’humour (ENH), cuvée 2010, Simon Delisle a raflé les grands honneurs au terme d’un vote du public et des juges, Louis Morissette, Mariana Mazza et P-A Méthot. Il s’est imposé devant Coco Béliveau, Charles Deschamps et Val Belzil.

Auteur pour Rachid Badoury, Dominic et Martin, et Emmanuel Bilodeau, en plus d’avoir travaillé sur plusieurs galas Juste pour rire et émissions de télévision comme Piment fort, Delisle a survolé la compétition en présentant constamment des monologues de grande qualité. Dans son dernier, l’auteur de 35 ans a raconté comment il n’avait jamais abandonné son rêve malgré les obstacles: immunosuppression, diabète de type 1, refusé trois fois à l’ENH...

«La vie m’a fait son lot de jambettes, a-t-il déclaré sur scène. Elle m’a tenu à terre. Mais j’ai pris la décision de toujours me relever.»

Son numéro a provoqué les rires, mais également les larmes. Mariana Mazza avait du mal à s’exprimer après son passage.

En entrevue au Journal, Simon Delisle indique qu’il tenait à raconter son chemin «avec toute l’émotion qui vient avec». «Ce numéro-là, je l’avais dans le ventre depuis longtemps, explique-t-il à l’autre bout du fil. Je voulais faire quelque chose de personnel qui vient des tripes. Avec une montée dramatique. Ce n’est pas un sujet dont je parle à tous les jours. Mais j’avais envie de tout dévoiler. J’avais envie de dire: "Je suis passé à travers tout ça, et aujourd’hui, je suis encore debout, je continue." C’est vrai que c’est tough, mais quand t’as un but et que tu y tiens, peu importe les embûches qu’on va mettre sur ton chemin, tu vas trouver la manière d’y arriver.»

Un pari risqué

En remportant cette finale, Simon Delisle pourra présenter son premier spectacle d’une heure au Festival Juste pour rire l’été prochain. Il devient aussi collaborateur à Énergie et empoche une bourse de 5000$.

«Ça faisait longtemps que je cherchais une façon d’avoir un maximum de visibilité pour montrer que je suis plus qu’un auteur, pour mettre mon stand-up de l’avant. Oui, c’était un pari un peu risqué. Étant donné que je fais de l’humour depuis longtemps, ça aurait fait mal si j’avais été éliminé en première ronde. Mais c’était un défi que j’étais prêt à relever. J’avais le couteau entre les dents. J’étais confiant.»

Une finale chamboulée

La première saison du Prochain stand-up s’est avérée toute une aventure, compte tenu du coronavirus. Les premières émissions ont été enregistrées cet été devant un public restreint. La finale devait être tournée le 7 octobre en studio à Montréal, mais puisqu’une semaine avant sa captation, la métropole est tombée en zone rouge, la finale s’est déroulée deux jours plus tôt à Saint-Hyacinthe, où quelques minirassemblements étaient encore permis.

«La semaine avant, on s’était "booké" un maximum de shows dans des bars pour roder nos numéros, mais c’est tombé à zéro d’un coup à cause des restrictions sanitaires», révèle Simon Delisle.

► Noovo confirme qu’une deuxième saison du Prochain stand-up sera présentée l’an prochain.