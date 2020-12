Sports de combat: la firme d'un ex-proche des Hells pourra organiser des galas

La firme New Era Fighting & Promotion obtient un permis pour organiser des galas de boxe et d'arts martiaux mixtes mais son président, qui a déjà eu des liens avec les Hells Angels, devra adopter «une conduite irréprochable».

C'est ce que la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) précise dans sa décision qui a été rendue publique jeudi, deux mois après avoir tenu des audiences publiques sur la demande de cette firme.

• À lire aussi: La boxe trop «vulnérable» à l’influence des Hells?

• À lire aussi: Le promoteur Yan Pellerin interrogé à propos des motards

• À lire aussi: Un ex-proche des Hells veut organiser des galas de boxe

Les régisseurs de l'organisme qui encadre les sports de combat au Québec estiment qu'il est «plus que probable» que le promoteur Yan Pellerin et sa firme aient «l'intégrité nécessaire» pour devenir le troisième organisateur officiel de cette industrie dans la province. Et ce, malgré les réserves émises par la Sûreté du Québec.

«Pour le moment, il apparait clair que depuis plus de 10 ans, Yan Pellerin n'a pas de lien direct ou même indirect et suffisamment rapproché [avec les motards] pouvant faire craindre à l'ingérence du crime organisé dans le milieu des sports de combat si New Era obtient son permis annuel d'organisateur», conclut la RACJ.

Des membres de la SQ avaient notamment rappelé que Pellerin a déjà fréquenté des membres des Hells et participé à deux de leurs tournois de golf dans le passé.

La SQ et le service du contentieux du la RACJ disaient aussi craindre que la firme New Era soit vulnérable à l'infiltration des motards criminalisés qui pourraient être tentés de s'en servir pour effectuer du blanchiment d'argent.

«Il ne s'agit que d'une crainte d'infiltration qui n'est appuyée par aucun fait réel ou concret», ont tranché les régisseurs Marc Savard et Natalia Ouellette.

Yan Pellerin, qui a dit considérer le promoteur Yvon Michel comme son «mentor», s'est aussi engagé par écrit «à continuer de ne pas avoir aucun lien d'affaire et personnel» avec quiconque serait associé aux Hells Angels ou à la mafia.

Le promoteur, dont le père est un policier retraité de la SQ, devra également s'assurer de «ne pas tolérer de démonstration de force de groupes criminalisés, par le port de leurs couleurs, à l'occasion de ses évènements», lui a imposé la RACJ.