Une émission bien spéciale pour Jean-Charles Lajoie

Ambassadeur de la guignolée de la Fondation Dr Julien depuis maintenant 12 ans, l’animateur Jean-Charles Lajoie tiendra tout naturellement une émission spéciale sur les ondes de TVA Sports, ce vendredi, en cette année 2020 marquée par la pandémie de COVID-19.

« La tradition, c’est de jouer un match de hockey bottines dans les rues avec les patients du Dr Julien, a relaté Lajoie, par voie de communiqué. On ne peut le faire cette année, ce qui prive les enfants d’un moment de bonheur. Ça m’attriste, car ce match me remplit de joie à chaque fois. Nous avons donc trouvé une autre façon de contribuer à cette cause, car la mission de pédiatrie sociale du Dr Julien est essentielle. »

L’émission JiC apportera donc son aide aux enfants dans le besoin en présentant une édition spéciale en lien avec le premier Webothon Guignolée Dr Julien ce vendredi, dès 17 h, à TVA Sports. Lajoie accueillera notamment plusieurs intervenants reliés de près ou de loin à l’organisme, incluant le Dr Gilles Julien ainsi que l’acteur et animateur Christian Bégin.

Toile de Duvernay-Tardif à gagner

Pour l’occasion, les amateurs de sport et spécialement de football sont par ailleurs invités à soutenir l’organisme tout en courant la chance de remporter une toile du joueur des Chiefs de Kansas City et gagnant du dernier Super Bowl, le Québécois Laurent Duvernay-Tardif.

Pour chaque tranche de 20 $, les donateurs auront une chance supplémentaire de gagner une œuvre de l’artiste-peinte Sylvain McCool. Les gens ont jusqu’au vendredi 11 décembre à midi pour participer en faisant un don au :

https://don.fondationdrjulien.org/fondation-dr-julien-1/campagne-en-details/guignolee-dr-julien-et-vous-22/12-la-gang-A-jic.