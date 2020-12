60% des lits COVID occupés hors Montréal

La hausse des cas de COVID-19 rapportée quotidiennement au cours de la dernière semaine se fait ressentir sur le réseau hospitalier partout au Québec, mais ce sont les zones à l’extérieur de Montréal qui sont plus à risque.

Selon le rapport hebdomadaire de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), près de 60% des lits dédiés à la COVID-19 à l’extérieur du Grand Montréal sont actuellement occupés et les nouvelles hospitalisations prévues risquent d’être élevées.

L’INESSS juge que des dépassements des «limites planifiées ne peuvent être exclus». Par ailleurs, ces projections peuvent être légèrement sous-estimées puisque les éclosions en milieux de soin ne font pas partie des analyses.

Toutefois, «les fluctuations du taux de transmission dans les différentes régions de la zone 2 [hors Montréal] persistent et génèrent un certain degré d'incertitude dans nos projections», précise l’organisation.

Pour Montréal, les hospitalisations projetées demeurent élevées, et l’occupation des lits désignée pour la COVID devrait continuer d’augmenter au cours du mois, mais en restant dans les limites planifiées, ajoute l’INESSS.

À Montréal, 1 000 lits pour les patients COVID sont prévus, a fait savoir la direction de la santé publique de Montréal jeudi en point de presse.

Au-delà de la disponibilité des lits, d’autres facteurs tels que la disponibilité du personnel et du matériel mettent de la pression sur le système de santé.

Par ailleurs, le nombre de nouveaux cas de COVID qui risquent de nécessiter une hospitalisation sont en hausse par rapport à la semaine précédente.

«Au cours de la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020, 538 personnes présentent un risque élevé d'hospitalisation, ce qui représente une augmentation de 18% par rapport à la semaine précédente (456) et de 26% par rapport à la moyenne des 4 dernières semaines (427).»

Par ailleurs le nombre de cas augmente dans tous les groupes d’âges, et plus particulièrement chez les moins de 18 ans (32%). L’augmentation est moins importante chez les gens de plus de 80 ans.

Le nombre de nouveaux cas de COVID est en hausse (21%) par rapport à la semaine précédente (11 259 versus 9 297), proportionnellement de façon plus marquée à Montréal et dans les territoires limitrophes.