Afflux de voyageurs pour une fête juive

Au moment où Ottawa prolonge la fermeture de la frontière avec les États-Unis en raison de la pandémie, un afflux important de visiteurs américains a été remarqué au poste de Saint-Bernard-de-Lacolle, jeudi, où on a noté jusqu’à 90 minutes d’attente.

Pour entrer au Canada depuis ce poste frontalier, situé à moins d’une heure de route de Montréal, le temps d’attente a dépassé 60 minutes pendant près de 2 h 30 jeudi soir.

« [Cela] a été attribué à un volume plus élevé en raison du trafic des Fêtes. À noter, [jeudi] était le premier jour de la fête de Hanoukka », a souligné une porte-parole de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Celle-ci n’était toutefois pas en mesure de dire combien de personnes sont entrées au pays ce jour-là.

Bon nombre de ces voyageurs faisaient partie de la communauté juive hassidique, ont rapporté au Journal deux agents des services frontaliers, qui ont préféré garder l’anonymat par peur de perdre leur emploi.

Malgré les restrictions sanitaires, la plupart ont pu entrer parce qu’ils possèdent une double citoyenneté ou parce qu’ils ont de la famille immédiate au Canada, précisent-ils.

« Ils jouent avec le système et mettent à risque leur propre santé et celle des autres », a déploré un des agents.

Leur arrivée coïncide avec Hanoukka ou la fête des Lumières, une importante célébration juive d’une durée de huit jours.

Pour éclaircir la question, Le Journal s’est rendu vendredi dans l’arrondissement d’Outremont, à Montréal, où réside une importante communauté juive orthodoxe.

Dizaines de voitures à Montréal

En quelques minutes, nous avons pu observer des dizaines de véhicules immatriculés aux États-Unis.

Sur un tronçon d’environ 350 mètres sur la rue Hutchison, entre l’avenue Bernard et la rue Saint-Viateur Ouest, au moins huit voitures stationnées provenaient des États de New York et du New Jersey.

« Les règles permettent aux membres d’une famille de venir [au Canada]. Je suis certain que certains l’ont fait. Mais de dire qu’il y a une arrivée [massive] à cause de notre communauté, je n’y crois pas », s’est défendu le porte-parole du Conseil juif hassidique du Québec, Max Liebermann.

À l’aube de Hanoukka, ce dernier a assuré avoir distribué des affiches aux membres de sa communauté pour leur rappeler les consignes liées à la pandémie.

La frontière sera fermée jusqu’au 21 janvier prochain.