BÉLANGER, Elizabeth



Le mardi 8 décembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Elizabeth Bélanger, de Vaudreuil-Dorion. Née à Timmins, elle a grandi à Rigaud.Elle laisse dans le deuil son frère André (Gisèle Séguin), son beau-frère Ronald Décoste (feu Yolande Bélanger), ses neveux et nièces, ainsi que tous ses autres parents et amis.En raison des restrictions actuelles, les funérailles se dérouleront à Rigaud dans la plus stricte intimité.www.aubryetfils.com