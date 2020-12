Je n’ai malheureusement pas pu voir l’entrevue de Mathieu Bock-Côté à l’émission dominicale Tout le monde en parle, étant toujours à Cuba en raison de la pandémie. Et lorsque j’essaie de visionner le segment de l’entrevue avec MBC, un message apparaît qui dit grosso modo que je n’ai pas le droit de visionner cet extrait en raison de l’endroit où je suis ! Mais j’en ai suffisamment entendu parler sur les réseaux sociaux pour pouvoir me faire une idée.

Ce qui retient surtout mon attention, c’est la réaction d’un ami (pas seulement sur Facebook, car je l’ai publié du temps où j’étais éditeur), Robin Philpot, auteur du livre Le référendum volé.

Robin aime chercher des poux, pas dans le sens du poème d’Arthur Rimbaud, mais dans le sens de chercher des contradictions là où il n’y en a pas. C’est son droit. Sur sa page Facebook, il s’en prend à MBC à la suite de son passage remarqué à TLMEP. Il l’accuse, entre autres, de nier qu’il y a du racisme au Québec, de banaliser le racisme. MBC ne nie pourtant pas qu’il y a du racisme au Québec. Du racisme il y en a partout, tout comme il y a de la sous-culture ou du sous-développement culturel partout. Dans certains pays comme aux États-Unis, à plus grande échelle.

Ce que MBC rejette, à l’instar d’une majorité de Québécois, c’est l’accusation de «racisme systémique». Et surtout de refuser de voir notre histoire, celle du Québec, « réduite à une histoire de colons blancs suprémacistes ». Dixit Philpot. C’est grave, une telle réduction à laquelle souscrit Philpot. Moi aussi, je refuse de voir dans l’histoire du Québec une «histoire de colons blancs suprémacistes». Une telle interprétation injustifiée de notre histoire relève de la diffamation et d’une méconnaissance totale de nos faits et gestes depuis 1534. C’est une insulte grave à nos ancêtres. Que Robin Philpot fasse ses devoirs et relise nos historiens. Qu’il prenne la peine de nous connaître à travers, entre autres, les livres de Serge Bouchard pour comprendre un peu mieux d’où nous venons.

Même incompréhension avec la loi 21 contestée en cour par tout ce qu’il y a d’anti-Québec. Philpot la qualifie de mesquine et ne cible qu’ « un petit nombre de personnes essentiellement issues d’une immigration récente ». Je n’entrerai pas dans les détails de cette affirmation réductrice, mais la loi 21, c’est beaucoup plus que cela. C’est le prolongement de l’inachevée Révolution tranquille. Elle dit ce que nous voulons devenir.

Robin Philpot est un militant de gauche. C’est aussi un ami. Mais un ami qui aime chercher des poux. Surtout, il croit qu’on peut faire un pays uniquement avec des hommes et des femmes de gauche comme lui, comme moi. Erreur ! On va faire un pays avec tous ceux qui le veulent. De droite, de centre et de gauche, avec toutes les nuances de ce large spectre. Sinon, on risque d’attendre longtemps le Jour J de l’indépendance.

Mao l’avait compris. Pourquoi cinq étoiles sur le drapeau chinois ? Quatre étoiles représentent les quatre classes sociales : paysans, ouvriers, petite bourgeoisie et grande bourgeoisie, tandis que la cinquième représente le Parti communiste, rassembleur de tout le peuple en lutte. C’est grâce à cette unité de la nation — droite, centre et gauche — que son armée a pu vaincre celle du Japon, l’ennemi extérieur, et celle de Chan Kai-shek, l’ennemi intérieur.

Quand nous aurons compris ce principe, le pays sera à portée de main.