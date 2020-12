Cinq cocktails chaleureux pour fêter l’hiver

Les alcools servis chauds donnent un côté festif qui réchauffe le cœur lorsqu’arrive le temps des Fêtes. À déguster dans le thermos en balade, ou bien au chaud près du feu, voici cinq suggestions de cocktails chauds élaborés à partir d’alcools québécois.

Punch chaud au gin bio

Photo courtoisie

2 oz de SAGA Grand Gin biologique

6 oz de jus de pomme

1 oz de jus de citron

1 c. à thé de cassonade

1/4 c. à thé de muscade, 1 bâton de cannelle et quelques clous de girofle

— Dans une casserole, chauffer les ingrédients sauf le gin. Filtrer et servir en ajoutant le gin.

Rhum chaud à l’Amernoir et au beurre

Photo courtoisie

1 oz de rhum Chic Choc noir

1 oz d’Amernoir

1 tasse d’eau

1 c. à soupe de cassonade

1/4 c. à thé chacun de cannelle, muscade et gingembre

— Dans une casserole, chauffer eau, cassonade et épices. Servir en ajoutant les alcools et un petit carré de beurre.

Chaï à l’érable

Photo courtoisie

1 tasse de thé chaï chaud

1,5 oz de crème d’érable Coureur des bois

1 trait de jus de pomme brut ou nectar de poire

— Verser le thé dans une tasse. Ajouter jus de fruits et crème d’érable.

— Décorer d’un bâton de cannelle et d’une tranche de pomme saupoudrée de muscade.

Du réduit comme à la cabane

Photo courtoisie

Le réduit, c’est le cocktail de nos grands-pères, qui mélangeaient gin et eau d’érable bouillante à la cabane.

— Pour le reproduire, mettre une bouteille de Réduit de Léo dans la mijoteuse remplie d’eau à mi-hauteur. Laisser le Réduit chauffer 30 minutes. Déguster tel quel.

Ton chocolat chaud favori

Photo courtoisie

2 oz de Choco Crème

2 oz de lait

Chocolat noir râpé

— Mettre le Choco Crème et le lait chaud dans un mousseur à lait et mousser. Servir dans une tasse et parsemer le tout de chocolat râpé.

