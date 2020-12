CMJ : la Suède se dégote un nouvel entraîneur

La formation suédoise qui participera au Championnat du monde de hockey junior (CMJ) s’est trouvé un nouvel entraîneur-chef, elle qui sera privée de son pilote en raison de la COVID-19.

Vendredi, le club scandinave a annoncé que Joel Ronnmark sera derrière le banc pour le prestigieux événement qui se tiendra du 25 décembre au 5 janvier prochain, à Edmonton.

Il remplace donc Thomas Monten, qui n’a pu faire le voyage au Canada, car il a reçu un diagnostic positif au coronavirus. Les adjoints Adam Almqvist Andersson et Anders Lundberg, ainsi que l’entraîneur des gardiens Nizze Landen devront également regarder le tournoi de la Suède, et ce, pour la même raison que l’entraîneur-chef.

Pour revenir à Ronnmark, il était l’un des adjoints lors des deux dernières éditions du CMJ. Le pilote de 30 ans est habituellement l’entraîneur-chef de la formation des moins de 18 ans des Lakers de Vaxjo, dans la ligue suédoise.

«Nous avons été confrontés à un défi majeur en complétant le personnel de l'équipe et nous avons travaillé intensément pendant la dernière semaine, tout en dialogue étroitement avec l'IIHF», a indiqué le secrétaire général de l'Association suédoise de hockey sur glace, John Stark, au site internet de la Fédération internationale de hockey (IIHF). Les résultats des derniers tests ont montré que tous les joueurs et le personnel qui sont actuellement à Sundsvall sont en bonne santé et peuvent aller au Canada.»

Rappelons également que la Suède est privée de quatre joueurs, qui étaient invités à leur camp d’entraînement, car ils sont aussi affectés par le virus.