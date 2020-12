SALESSE, François



François Salesse, époux de feu Julienne Salesse, de Pointe-aux-Trembles est entré dans la paix du Seigneur le 29 novembre 2020 à l'âge de 91 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants : Michèle, Alain (Victoria Block), Patrick; ses petits-enfants : Èvelyne, Julien, Thierry et Antoine; ses frères et soeurs : Louis Salesse, Édith Segond, Monique Denis, Maurice (Monique Salesse), et Marie Muller; ses neveux et cousins.La famille accueillera parents et amis au salon funérairele 11 décembre de 17h à 21h et le 12 décembre de 9h à 12h. Une messe sera célébrée à l'église St-Marcel de Pointe-aux-Trembles le 19 décembre à 11h. L'inhumation aura lieu au cimetière ultérieurement. Vous pouvez faire un don à la Fondation de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur que nous remercions pour ses bons soins.