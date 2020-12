Deux mineurs dans un état critique après un accident à Saint-Lin–Laurentides

Deux mineurs se trouvent dans un état critique après une collision survenue sur le rang du Ruisseau-Saint-Jean, à Saint-Lin–Laurentides, vendredi vers 16h45.

Pour une raison toujours inconnue de la Sûreté du Québec (SQ), la conductrice du véhicule a perdu la maîtrise de sa voiture et a terminé sa trajectoire dans le fossé. Les deux mineurs qui se trouvaient à bord du véhicule avec elle ont été blessés plus gravement, et ont dû être transportés en centre hospitalier dans un état critique.

La SQ a déclaré, vendredi soir, que les jeunes étaient toujours entre la vie et la mort.

La conductrice a aussi été transportée à l’hôpital pour un choc nerveux. Elle sera rencontrée lorsque son état le permettra.

Le rang du Ruisseau-Saint-Jean était fermé pour une durée indéterminée, entre la montée Saint-Jacques et le rang Saint-Philippe, car une enquête était toujours en cours.

Aucune hypothèse n’était écartée au moment d’écrire ces lignes.