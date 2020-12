RENAUD, Jacques



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Jacques Renaud survenu le 25 novembre dernier à Montréal.Après une vie professionnelle comme ingénieur civil à la Ville de Montréal, il consacré sa retraite aux escapades en VR, au tennis et au jardinage. Actif jusqu'à la fin, il était passionné d'horticulture, prenant plaisir à travailler la terre et à transmettre ses connaissances. Homme de conviction, curieux de tout, il aimait les livres et les discussions animées.Il laisse dans le deuil son épouse Francine Baillargeon, ses enfants Isabelle (Simon Comeau), Judith et Patrick, ses petits-enfants Gabrielle, Camille, Loïc, Virginie, Louis, Mathias, Charles, feu Clémence et Laurent ainsi que son frère Guy, ses soeurs feu Annette, Gisèle, feu Huguette, Denise et de nombreux neveux et nièces.Compte tenu de la situation actuelle un rassemblement en sa mémoire sera tenu à une date ultérieure.Comme témoignages de sympathie, des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.Les arrangements funéraires ont été confiés à :514-695-7979 Voluntas.ca