Fermeture du programme Techniques de bureautique : des femmes et des entreprises pénalisées

Les programmes techniques du réseau collégial contribuent largement à donner à des milliers de Québécoises et Québécois l’accès à des emplois de qualité en les qualifiant hautement et durablement. Les diplômés de Techniques de bureautique sont de ces personnes et leur rareté fait que les employeurs se les arrachent compte tenu du niveau de compétence qui les distingue.

Dans un contexte où le taux de placement des finissants frôle les 100 %, il est étonnant et choquant de voir que le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) songe à abolir ce programme. Pourtant, aucun argument probant n’a été invoqué pour soutenir une décision aussi radicale, d’autant plus que des solutions simples et porteuses peuvent être mises en œuvre.

Un métier d’avenir En février 2018, le Palmarès des carrières plaçait le poste de « secrétaire de direction » au troisième rang de son Top 3 des professions les plus prometteuses pour les diplômés du collégial. Nous le constatons sans cesse, les employeurs perçoivent le niveau élevé de compétence de nos diplômés.

Nous sommes d’ailleurs particulièrement préoccupés par une fermeture qui limiterait une vaste majorité de femmes sur le plan professionnel puisque 90 % de l’effectif étudiant est féminin. Les candidates potentielles n’auraient d’autre choix que de se tourner vers le diplôme d’études professionnelles (DEP) du secondaire, qui les limiterait tant sur le plan de l’avancement professionnel que sur celui du salaire.

Des solutions simples pour briser un stéréotype

Il faut reconnaître que le terme « Bureautique » a pour plusieurs une résonance désuète qui explique en grande partie le nombre insuffisant d’inscriptions au programme par rapport aux postes disponibles.

Oubliez pourtant l’image stéréotypée de la secrétaire exécutante qui vous vient en tête : les personnes détentrices d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en Bureautique accomplissent des tâches administratives qui touchent tant la gestion que la communication ou la technologie et qui requièrent une grande autonomie de même qu’un jugement critique et éthique bien développé.

Nous faisons valoir depuis plusieurs années la nécessité d’une mise à jour du titre du programme et de ses voies de spécialisation pour les rendre plus attrayants et plus représentatifs des perspectives de carrière qu’offre véritablement la formation : pourquoi le MES n’envisage-t-il pas cette solution d’une simplicité frappante?

Il est de plus particulièrement choquant de voir que le Ministère songe à fermer un programme dont la pertinence demeure sans avoir cherché à le mettre à jour depuis 1999!

Nous croyons qu’il faut revoir les compétences afin qu’elles reflètent davantage la complexité des savoirs acquis et le caractère distinctif des diplômés du DEC par rapport à celles d’autres formations. Nous n’avons pas attendu le MES pour adapter le contenu des cours afin que les connaissances soient toujours en harmonie avec les besoins des milieux de travail : ces différentes initiatives locales gagneraient à être mises en commun dans le cadre d’une révision nationale du programme à laquelle l’apport des enseignant.es serait concret.

Nous souhaitons que le Ministère entende notre message et qu’il travaille avec nous à préserver un programme qui offre des emplois de qualité à une majorité de femmes.

Les enseignantes et les enseignants de Techniques de bureautique des syndicats affiliés à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

