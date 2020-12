Jamais sans la dinde

Même si la dinde du temps des Fêtes pèsera peut-être quelques livres de moins cette année, il n’est pas question de s’en priver !

Cuisson parfaite

Photo courtoisie

Ces thermomètres réutilisables à ressort avisent aussitôt le cuisinier lorsque la dinde est prête ! Il suffit d’en insérer un à l’endroit où la chair de la poitrine est la plus épaisse, puis dès que la température interne atteint 165 °F (74 °C), une tige poussée par un ressort se soulève pour indiquer que la dinde est cuite.

leevalley.com > 9,95 $ la paire

Indispensable rôtissoire

Photo courtoisie

La rôtissoire ovale Lagostina pouvant contenir une dinde de 20 lb est fabriquée en acier inoxydable 18/10 de haute qualité, non poreux, hygiénique, qui n’interagit pas avec les aliments. Sa grille amovible empêche les aliments de tremper dans les graisses et les huiles, puis permet de sortir la viande facilement en toute sécurité, tandis que ses poignées profilées et rivetées sont d’une grande solidité.

canadiantire.ca > 279,99 $

Injecter, arroser, badigeonner

Photo courtoisie

L’ensemble à cuisson Trudeau comprend une seringue en inox vissable pour injecter de la saveur dans la chair de la dinde, une brosse à badigeonner détachable en silicone pour faire pénétrer le jus et la marinade en surface, ainsi qu’une brosse de nettoyage en nylon. De plus, la poire permettant de recueillir le jus de cuisson et d’arroser la dinde étant plate, elle se tient debout et garde le comptoir bien propre. Tout est à l’épreuve du lave-vaisselle.

trudeau.com > 12,99 $

Petit four, grande occasion

Photo courtoisie

La cuisinière est toujours très utilisée pendant la période des Fêtes, alors que tourtières, pâtés, biscuits, gâteaux, bûches, pains, dinde et bouchées feuilletées se bousculent dans le four ! Pour libérer un peu d’espace, pourquoi ne pas plutôt confier la cuisson de la dinde à ce four grille-pain Livenza de De’Longhi offrant une grande capacité de 0,8 pied cube, huit fonctions préréglées et la puissance de cuisson d’un modèle conventionnel ?

bestbuy.ca > 329,99 $