Joe Biden et Kamala Harris, personnalités de l’année du magazine Time

Le président-élu Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont été désignés jeudi «personnalités de l’année» du magazine Time.

Joe Biden, qui doit être investi 46e président des États-Unis le 20 janvier, et Kamala Harris, ont été choisis devant trois autres finalistes - Donald Trump, le mouvement contre les inégalités raciales déclenché par la mort de George Floyd fin mai à Minneapolis, et le docteur Anthony Fauci et les soignants les plus exposés au coronavirus.

En 2019, le magazine avait choisi la militante suédoise du climat Greta Thunberg, à 16 ans plus jeune récipiendaire de cette distinction décernée depuis 1927.

La couverture du magazine montrait une image de Biden, 78 ans, et Harris, 6 ans, marquée du titre, «Changer l’histoire de l’Amérique».

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

L’ancien vice-président de Barack Obama est l’un des rares candidats, dans l’histoire des États-Unis, à réussir à battre un président sortant, a souligné le magazine.

Même si Donald Trump continue à contester la victoire de son rival, Joe Biden a remporté quelque sept millions de voix de plus que l’ex-magnat de l’immobilier.

«Il était peut-être le seul candidat démocrate à pouvoir reprendre un peu du terrain perdu auprès des électeurs blancs culturellement conservateurs qui dominent les États-clé de la ''ceinture de la rouille''», a souligné Time.

«Ensemble, (Biden et Harris) offraient à la fois renouveau et restauration», et «l’Amérique a acheté ce qu’ils proposaient», a-t-il ajouté.

Pour la première fois cette année, le magazine Time —qui n’a plus l’aura qu’il avait au 20e siècle— avait monté une émission spéciale avec la chaîne NBC pour dévoiler son choix, avec en vedette Bruce Springsteen et les stars de la K-Pop BTS, désignées «Artistes de l’année» par le magazine, qui ont chanté leur chanson Dynamite pour l’émission.