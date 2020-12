Kyrie Irving traite les médias de «pions»

Le joueur des Nets de Brooklyn Kyrie Irving a décidé qu’il ne participerait plus aux points de presse avec les journalistes.

L’athlète de 28 ans a d’ailleurs reçu une amende de 25 000$, jeudi, de la part de la NBA.

Dans un communiqué, le circuit Silver a indiqué que cette punition «résulte du refus d’Irving de participer à la disponibilité médiatique de son équipe, et ce, à plusieurs reprises».

Il semblerait toutefois que l’amende ne fera pas changer d’idée le basketteur.

«Je prie pour qu’il utilise l’argent de mon amende pour aider des communautés dans le besoin, spécifiquement quand on regarde où en est notre monde présentement, a écrit Irving dans l’une de ses publications sur Instagram. Je suis ici pour la paix, l’amour et l’excellence. Alors, arrêtez de nous distraire moi et l’équipe. Appréciez notre art.»

«Je ne parle pas aux pions. Mon attention mérite mieux», a-t-il ajouté.

La sortie de Irving contre les journalistes n’a pas plu à certains joueurs, dont son ancien coéquipier chez les Cavaliers de Cleveland Kevin Love.

«Je crois que d’appeler quelqu’un un pion est un manque de respect, a dit Love par visioconférence vendredi. Je comprends d’où vient Kyrie et qu’il veut améliorer la vie des gens, mais je ne suis pas une personne qui aime la division (...) J’aime Kyrie... Je crois que tout le monde a son rôle à jouer en autant que ça parte de bonnes intentions (...)»

Une nouvelle attitude

La semaine dernière, Irving avait publié un communiqué plutôt que de répondre aux questions des médias.

«Au lieu de parler aux médias, je publie cette déclaration pour m'assurer que mon message est correctement transmis, était-il écrit dans sa missive. Je m'engage à me présenter au travail tous les jours, prêt à m'amuser, à concourir, à performer et à gagner des championnats aux côtés de mes coéquipiers et collègues de l'organisation des Nets.»

«Mon objectif cette saison est de laisser mon travail sur et en dehors du terrain parler de lui-même. La vie a frappé différemment cette année et cela nous oblige, cela m'oblige à faire les choses différemment. C'est donc le début de ce changement.»

D'autres amendes à venir?

Si jamais Irving persiste et signe, il recevra plusieurs amendes de la sorte en 2020-2021, car les joueurs sont censés se rendre disponibles pour la presse après tous les entraînements et les parties.

Cette saison, le meneur des Nets recevra un salaire de plus de 33 millions $.