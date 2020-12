La Guignolée de la Fondation Dr Julien passe en mode virtuel

Aujourd’hui, la Fondation Dr Julien réinvente sa guignolée et passe en mode virtuel. Le Webothon de la Fondation sera diffusé sur Facebook à compter de 14 h. Parmi les activités sur place, les gens pourront faire un don en personne au « service à l’auto » devant La Ruelle d’Hochelaga, rue Aylwin.

Photos Club Richelieu sud-de-Lanaudière, Fondation Dr Julien, Pascale Vallée

Le Dr Gilles Julien, Michel Rivard et Christian Bégin, parrain de la Guignolée. Le Dr Julien ainsi que plusieurs invités, dont Guylaine Tanguay et Jean-Charles Lajoie, animateur à TVA Sports, participeront à l’émission Webothon.

Les jeunes d’Ali et les Prince.sse.s, Dieunaldo, Emma, Ludovic, Nazario, Eveana, Djelahni, Roberson, Marc-André, Jerry, avec Ali Nestor (directeur et fondateur) et Yusimi (intervenante), se sont rendus au bureau de la circonscription du premier ministre Justin Trudeau afin de faire un don pour venir en aide à plusieurs organismes.

La dynamique Kim Clavel a participé à une collecte de fonds de la Fondation Yvon Michel qui a permis de remettre la somme de 17 700 $ à la Fondation du CUSM dans le cadre de la campagne « Osez rêver ».

La Fédération française de football (FFF) et Soccer Québec ont prolongé leur partenariat pour une période additionnelle de quatre ans. Le DG de Soccer Québec, Mathieu Chamberland, est en compagnie de son président, Pierre Marchand.

Lors du gala Inspiration de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique, la somme de 273 900 $ a été amassée. Sur la photo on aperçoit les étudiants finalistes du « Défi entrepreneurial : Propulsez votre avenir », Justin Mercier, Laurie Breton, Maëva Anastase, Vincent Boissonneault et Zacharie Rajotte.

Le Club Richelieu Sud-de-Lanaudière (CRSDL) appuie la Fondation Autiste & majeur. Sophie Prégent, présidente de la Fondation Autiste & majeur, est en compagnie de Marie-Josée Lecours, propriétaire du Studio 343, et de Marc Thompson, président du CRSDL.