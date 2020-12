La monnaie virtuelle Québecoin scrutée par l'AMF

Ceux et celles dont l’élan patriotique les ont poussés à investir dans la cryptomonnaie Québecoin seront déçus d’apprendre qu’elle n’a de locale que le nom et que l’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de mettre les Québécois en garde à son sujet.

Les individus derrière Québecoin « seraient situés à l’étranger », selon les enquêteurs de l’AMF. L’organisme ajoute que les promoteurs vendent ce qui s’apparente à « une offre de valeurs mobilières » et que par conséquent, ils devraient être inscrits auprès de l’AMF, ce qu’ils ne sont pas.

Les investisseurs n’ont donc aucun recours contre eux.

Les vendeurs de Québecoin approchent les gens par l’entremise des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter ou des plateformes de discussion comme Discord et Telegram. L’AMF a remarqué « des efforts particuliers pour recruter des investisseurs québécois ».

Six ans plus tard

Lancée en 2014, la monnaie virtuelle était propulsée par de grandes ambitions à l’époque.

« Le Québec a sa propre culture. Le Québec est fier, mais on n'a toujours pas notre propre monnaie et je crois que c'était le temps », affirmait alors son créateur Jean-Philippe Gagnon.

C’était au tout début de la chaîne de blocs, la technologie qui a permis l’avènement des cryptomonnaies. De nombreuses autres ont fait leur apparition depuis, mais la plus connue et la plus populaire demeure le Bitcoin.