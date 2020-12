L’AMF enquête sur l’ex-grand patron de Colabor

Lionel Ettedgui, l’ex-président et chef de la direction du distributeur alimentaire Colabor n’a occupé son poste que pendant un an et demi, mais cela a été suffisant pour que l’Autorité des marchés financiers (AMF) lance une enquête à son sujet pour délit d’initié.

L’AMF soupçonne Lionel Ettedgui d’avoir « coulé » de l’information à deux personnes qu’il connaît bien peu avant son départ de l’entreprise, annoncé le lundi 19 août 2019, révèle un jugement de la Cour supérieure rendu jeudi.

Un volume de transactions quatre fois plus élevé sur le titre de Colabor à la Bourse de Toronto trois jours avant sa démission a mis la puce à l’oreille des autorités.

Photo courtoisie

Selon les allégations au soutien d’une perquisition de l’AMF, M. Ettedgui aurait averti Gérard Leclerc et Alain Bracchi que son départ allait provoquer la chute du titre, et les deux hommes auraient évité des pertes de 85 700 $ et de 10 250 $ en se débarrassant de leurs actions.

C’est la saisie de l’iPhone de Lionel Ettedgui, obtenu grâce au mandat de perquisition, qui a permis aux enquêteurs de l’AMF d’identifier les deux hommes. M. Leclerc est directeur général de Viandes Lauzon, qui appartient à Colabor. M. Bracchi a fondé une entreprise de desserts glacés avec Lionel Ettedgui en 2006.

L’AMF n’a pas voulu commenter le dossier, jeudi, car « il est toujours sous enquête ». Ni M. Ettedgui ni MM. Leclerc et Bracchi n’ont répondu à nos demandes d’entrevue.

Un vieux routier de l’alimentation

Lionel Ettedgui roule sa bosse dans le secteur de l’alimentation depuis de nombreuses années. Avant d’atterrir à la tête de Colabor, il a fait un passage chez Saputo, entre autres.

La décision rendue jeudi par un juge de la Cour supérieure du Québec concerne spécifiquement son iPhone saisi par l’AMF. L’ex-patron de Colabor voulait qu’il soit passé au peigne fin par un tiers et non par les enquêteurs de l’organisme, afin de protéger sa vie privée.

Il a obtenu le maintien sous scellés du téléphone jusqu’à une prochaine audience. À noter toutefois que M. Ettedgui « ne conteste pas la délivrance du mandat de perquisition », peut-on lire dans le jugement.

Avant sa démission en août 2019, le titre de Colabor frôlait le 1 $ au TSX.

L’action a pris un coup

Son départ a coïncidé avec une chute du titre d’environ 30 %, pour atteindre un bas de 0,64 $ quelques jours plus tard.

L’action de Colabor a terminé la journée de jeudi à 0,83 $, pour une valeur boursière de 85 millions $.

L’entreprise de Boucherville compte plus de 1200 employés.