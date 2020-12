Le monde de 2020 est rendu fou

Je suis un vieux monsieur du temps passé avec mes 88 ans et je m’adresse à la petite dame de ce matin qui se dit prête à avoir un troisième enfant, mais qui hésite à s’engager dans cette voie avec son conjoint, parce que ses parents lui disent qu’une famille de plus de deux enfants avec deux parents, ce n’est pas de mise de nos jours.

Si comme vous le dites, elle et son conjoint se sentent prêts à l’accueillir, cet enfant, en quoi ont-ils besoin de l’opinion des autres pour procéder ? Dans mon temps, on ne se préoccupait pas d’avoir l’auto requise pour les transporter ni le portefeuille pour les nourrir. On les faisait et on trouvait ensuite les moyens de s’en occuper, quitte à les rationner un peu. Quand on a assez d’amour à leur donner et de patience pour les endurer, n’est-ce pas le plus important ?

Vieux, mais sain d’esprit

Pour éclairer cette personne, disons que la pression sociale de l’époque allait dans votre sens, alors que celle d’aujourd’hui va dans le sens contraire. Même si je dois admettre qu’avec de la patience et de l’amour, on puisse aisément remplir le mandat.