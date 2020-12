Marois dans la mire de Boston College

Tristan Marois souhaite poursuivre sa carrière avec les Eagles de Boston College.

De retour à Montréal au terme de sa saison, l’ailier défensif des Knights de Clearwater Academy jongle avec ses options. Il a reçu cinq offres de programmes de Division 1, mais une seule pour le moment qui lui octroie une bourse complète. Avec le retour des finissants pour une autre saison, les bourses sont restreintes dans la NCAA, encore plus pour un Canadien.

« Boston College est mon école de rêve, a résumé Marois. Boston College m’a offert une place dans l’équipe, mais sans bourse d’études rattachée à l’offre. Dans le FBS, les écoles n’ont pas le droit de diviser les bourses. Je peux me permettre de compétitionner pour un poste en espérant que la situation change à la session d’hiver ou pour la saison 2022, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. On parle d’une somme d’environ 20 000 $ US. »

Confiant

« Les Eagles sont mon premier choix si les chiffres ont du sens, poursuit le produit des Dynamiques de Charles-Lemoyne. Je suis en attente de ma réponse d’admission, et j’ai bon espoir d’être accepté, mais aussi en attente d’une réponse pour une aide financière sur le plan scolaire. Je vais recevoir ma réponse à la fin décembre. Le coordonnateur défensif m’a remarqué en raison de ma taille et de ma vitesse. Il aime mes qualités athlétiques, mais il souhaite que je prenne du poids. Je vais m’occuper de cela cet hiver. »

Mercredi, Marois a reçu une offre de bourse complète des Seahawks de Wagner College, institution basée à New York. « Je considère beaucoup cette option, a indiqué l’ailier défensif de 6 pi 6 po et 210 livres. Robert Morris me démontre aussi beaucoup d’intérêt. Ils m’offrent une demi-bourse avec la possibilité d’une bourse complète dès qu’il y en aura une disponible. Mississippi State et University of Incarnate Word (San Antonio) m’ont aussi offert une place. »

« Un endroit parfait »

Après une saison avec les Wildcats de Williston Northampton School au Massachusetts, Marois a été transféré à Clearwater Academy. « C’est une place parfaite pour être recruté. La culture de football en Floride est à un autre niveau. Je n’étais pas certain qu’il y aurait une saison au Massachusetts au moment de prendre ma décision. Je me protégeais en allant en Floride.

« Des équipes de la NCAA ne recrutent pas dans le Massachusetts. J’ai vraiment connu une bonne saison. C’était difficile de courir contre nous avec un gars entre autres comme Edwin Wilson Tara Kolenge (le Montréalais est déjà dans la ligne de mire de plusieurs programmes importants en prévision de 2022). »