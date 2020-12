Mauvaise journée au mauvais moment

La montée des cas de COVID et des hospitalisations se poursuit. Nous avons atteint des sommets cette semaine. Présentement, aucun des indicateurs ne pointe dans la bonne direction.

Le gouvernement a diverses options devant lui pour renverser la tendance et, mercredi, il semblait avoir fait un choix. Le choix de ne pas ajouter de nouvelles mesures pour l’instant, mais plutôt de renforcer la mise en application des règles déjà existantes.

François Legault a donc annoncé que les policiers donneraient plus de contraventions et que la période des « avertissements d’abord » avait pris fin. Pour rendre le message clair, clair, clair, le gouvernement a même fait émettre une alerte sur tous les téléphones portables.

Ce même mercredi, quelques heures plus tard, avait lieu le témoignage à l’Assemblée nationale du docteur Arruda. On retient de son passage des réponses évasives et une contradiction avec le gouvernement sur la décision de fermer les restaurants. Allo pour la clarté du message !

Les restaurateurs sont furieux, ceux qui veulent défier les règles ont des arguments de plus, et le public de bonne foi perd certains de ses repères. Gâchis.

Un aquarium

Le Parlement a souvent tendance à être un aquarium. Nous en avons eu un bel exemple mercredi. Les partis d’opposition semblent faire le post mortem d’une crise alors que nous avons encore les deux pieds dedans.

Les députés parlent pendant des heures de la pandémie, mais au sortir de la commission, nous n’avons aucune piste de solution supplémentaire. Au contraire, de la confusion fut créée, qui amènera des comportements irresponsables, qui amèneront des contacts supplémentaires, qui amèneront de nouveaux cas.

Dans l’aquarium, les députés d’oppo-sition sont ressortis triomphants d’avoir fait déraper le directeur de santé publique et, de ce fait, d’avoir mis le gouvernement dans l’embarras.

Mes constats :

Le gouvernement a tort de refuser de continuer les appels hebdomadaires avec les chefs de l’opposition afin de garder une approche constructive en temps de crise.

Le gouvernement aurait dû établir depuis longtemps que la santé publique recommande et le gouvernement décide. Les Québécois n’ont pas voté pour le docteur Arruda.

Selon les partis d’opposition, la décision de fermer les restaurants constitue une honte nationale. Mais aucun ne propose leur réouverture immédiate. La décision est abominable, mais doit être maintenue. Wow !

Les députés de tous les partis ont parlé dix fois plus du passé que des solutions pour les semaines à venir. Ceux qui ont parlé de solutions, comme les tests rapides et la ventilation des écoles, n’ont pas obtenu de réponses valables.

Le gouvernement Legault regrette d’avoir renouvelé le mandat du docteur Arruda.

La seule image qui me reste de l’exercice. Imaginez des randonneurs en expédition, perdus et pris dans des conditions périlleuses. Minimum de bouffe, peur du froid, leur vie est menacée. Plutôt que de s’entraider et de maximiser leurs chances de s’en sortir, ils s’engueulent à propos de leurs choix de la veille.

Nous en sommes là.