Ouest de Montréal: vacances annulées pour les travailleurs de la santé

Les vacances des employés et de tous les gestionnaires œuvrant au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal sont annulées, a fait savoir l’organisation dans une note de service dont TVANouvelles.ca a obtenu copie.

«À la veille de la période des fêtes, avec une hausse notée des éclosions et cas de COVID-19 au sein de la population de notre territoire, tous les moyens de prévenir une aggravation de la situation doivent être mis en place», peut-on lire dans le document publié jeudi.

Ainsi, le personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires, le personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers, les techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux, sont tous visés par la directive entre le 13 décembre jusqu’au 30 janvier.

Si les vacances sont refusées, les travailleurs auront tout de même droit à un congé de quatre ou cinq jours, selon le titre de l’emploi, que ce soit à Noël ou au Jour de l’An. Toutefois, ces congés liés aux journées fériées pourraient aussi être annulés «en cas de force majeure».

Les employés dont les vacances sont refusées pourront les reporter, ou les mettre en banque.

Par ailleurs, en plus des vacances, les congés sans solde ne seront pas autorisés pour la même période.

Selon nos informations, il s’agirait du premier CIUSSS à annuler unilatéralement les vacances du personnel.

Plus de détails à venir.