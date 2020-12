Réclamation pour un contrat de 1926: la Cour suprême donne raison à Hydro-Québec

La Cour suprême du Canada a donné raison vendredi à Hydro-Québec qui a forcé Produits forestiers Résolu à payer une réclamation de plus de 3 millions $ pour un contrat remontant à 1926.

Dans sa décision, le plus haut tribunal au pays conclut qu’Hydro-Québec pouvait obliger une compagnie à payer des redevances gouvernementales en vertu d’un contrat qui avait été conclu avec une autre entreprise d’électricité puis transféré à Hydro-Québec.

C’est en novembre 2011 que la société d’État a réclamé plus de 3 millions $ à Résolu pour l’électricité fournie à son usine de Gatineau, en Outaouais.

La somme incluait trois années de redevances hydrauliques qu’Hydro-Québec a payées à l’État, conformément aux lois en vigueur.

Il faut remonter à 1926 pour comprendre l’histoire. À l’époque, la Canadian International Paper Company, une papetière qui est devenue Produits forestiers Résolu, a conclu avec la Compagnie d’électricité Gatineau (Électricité Gatineau) un contrat dans lequel elle s’engageait à payer à cette dernière l’électricité qu’elle lui fournissait pour exploiter ses usines.

L’entente de 40 ans était renouvelable par tranches additionnelles de 10 ans.

Après sa création, Hydro-Québec a acheté la plupart des actions d’Électricité Gatineau. Ainsi, Hydro-Québec fournissait de l’électricité à la papetière, qui la payait pour ce service, ainsi que le prévoyait le contrat de 1926.

En 1982, la papetière a conclu avec Hydro Québec un contrat en vue d’obtenir davantage d’énergie. Ce contrat évoquait celui conclu avec Électricité Gatineau en 1926. Les factures d’électricité de la papetière sont émises par Hydro Québec depuis au moins 1999.

Lorsqu’en 2011, la papetière reçoit la facture de 3 millions $, elle estime que son contrat était avec Électricité Gatineau, qu’elle ne devait rien à Hydro-Québec et que, même si ce n’était pas le cas, la cession du contrat n’était pas autorisée. Elle a payé le montant, mais s’est tournée vers les tribunaux pour obtenir un remboursement.

Une juge de la Cour supérieure a conclu qu’Hydro-Québec ne peut réclamer à Produits forestiers Résolu Canada le remboursement des redevances hydrauliques qu’Hydro-Québec paie à l’État.

En Cour d’appel, les juges ont estimé que le contrat de 1926 avait été cédé par l’effet du contrat de 1965 et que les sommes en question étaient des «taxes ou redevances». Résolu a porté la cause devant le plus haut tribunal.

Vendredi, les juges majoritaires de la Cour suprême ont dit être du même avis que la Cour d’appel, mais pour des raisons différentes.

Ils ont conclu qu’Hydro-Québec pouvait demander à Résolu de payer ces taxes ou ces redevances, étant donné que le contrat de 1926 lui avait été cédé et que ce contrat prévoyait qu’elle pouvait le faire.