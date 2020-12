Record de décès en Ontario depuis juin

Après avoir inscrit jeudi un record de contaminations quotidiennes, l’Ontario a connu le pire bilan quotidien au niveau des fatalités depuis juin dernier en rapportant 45 morts liées à la maladie à coronavirus.

La province compte désormais 3916 décès provoqués par le virus.

Avec les 1848 nouveaux cas de COVID-19 signalés vendredi, l’Ontario compile maintenant 136 631 infections, au cumulatif. Les régions de Toronto et de Peel demeurent particulièrement affectées par la crise sanitaire avec respectivement 469 et 386 nouveaux cas vendredi.

Soulignons que les autorités ontariennes ont décrété que les régions sanitaires de York et de Windsor-Essex, vont aussi, à l’instar de Toronto et de la banlieue de Peel, se retrouver en confinement. Dans leur cas, ce sera à partir du 14 décembre à minuit et une minute.

Au Québec, on a annoncé vendredi 1713 contaminations supplémentaires et 53 décès, un sommet de plusieurs mois. Six d’entre eux sont survenus au cours des 24 dernières heures.

La Belle Province a ainsi franchi le cap des 160 000 contaminations et s’approche des 7500 malades ayant été emportés par la COVID-19. Malheureusement, les hospitalisations sont en hausse de 23 à 871 et 123 personnes sont aux soins intensifs, un bond de 10.

«C’est dans les résidences pour personnes âgées qu’on a beaucoup de décès. Ce qu’on va faire au cours des prochains jours, c’est vraiment de continuer d’avoir un regard très très actif, et probablement de resserrer certaines mesures au niveau des résidences pour personnes âgées pour s’assurer que la contamination communautaire est limitée dans ces lieux-là», a dit en point de presse le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Sur Twitter, il a aussi indiqué que «chaque décès est un décès de trop. La forte hausse des décès est le résultat de la hausse des cas et des hospitalisations des dernières semaines. On demande de limiter nos contacts pour protéger nos proches, notre réseau de la santé et notre personnel du réseau».

Les cas à Montréal sont passés de 630 jeudi à 514 vendredi. Ils ont aussi chuté de façon importante à Québec (304 à 143) et au Saguenay-Lac-Saint-Jean (137 à 79). En revanche, ils ont augmenté dans Lanaudière (82 à 143), en Estrie (108 à 129) et dans Chaudière-Appalaches (99 à 106).

Le Manitoba a dénombré 447 cas et 14 morts, faisait grimper ses chiffres à 20 392 infections et 465 pertes de vie.

Le Nunavut a ajouté pour sa part 16 cas à son bilan et la Nouvelle-Écosse 9 infections.

En après-midi, vendredi, le Canada comptabilisait 446 100 cas (+4033) et 13 221 décès (+112).

La situation au Canada:

Québec: 160 023 cas (7435 décès)

Ontario: 136 631 cas (3916 décès)

Alberta: 75 054 cas (666 décès)

Colombie-Britannique: 40 060 cas (587 décès)

Manitoba: 20 392 cas (465 décès)

Saskatchewan: 11 223 cas (75 décès)

Nouvelle-Écosse: 1402 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 546 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 354 cas (4 décès)

Nunavut: 245 cas

Île-du-Prince-Édouard: 84 cas

Yukon: 58 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 446 100 cas (13 221 décès)