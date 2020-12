Plus de 50 menus de restos à déguster chez vous!

Offert par

Cette année, le temps des Fêtes sera différent. Si la situation particulière nous oblige à changer les traditionnelles tablées festives pour en essayer de nouvelles, Québec Table Gourmande chez vous saura assurément les rendre plus simples et succulentes! Il suffit de réserver un coffret gourmand parmi les restaurants favoris de Québec, à dresser la table et à célébrer à la maison!

À l’occasion de sa troisième édition qui n’a rien d’ordinaire, Québec Table Gourmande souhaite soutenir les efforts des restaurateurs de Québec et surtout, offrir la possibilité de découvrir plus d’une cinquantaine de menus tables d’hôte en ligne, tous parfaits pour les célébrations.

Gageons que ces découvertes culinaires feront place à de nouvelles traditions!

La gastronomie locale chez vous!

Jusqu'au 9 janvier prochain, il sera possible de commander en ligne votre table d’hôte auprès de plus de cinquante restaurateurs d’ici. Comment? En naviguant sur le site web Québec Table Gourmande chez vous, sur sa page Facebook ou sur sa page Instagram pour y découvrir les multiples choix qui s’offrent à vous.

De nombreux restaurateurs locaux ont mis le paquet pour vous épater avec des plats des plus délicieux. Tapas gastronomiques, entrées succulentes, mets végétariens, options sans gluten: tout y est pour combler les palais les plus raffinés.

N’exigeant que quelques manipulations comme celles de réchauffer un plat au four, de placer dans l’eau frémissante un emballage sous vide ou de dresser les assiettes, ces menus d’au moins trois services vous donneront l’impression d’être assis confortablement dans la salle à manger de votre restaurant préféré.

Comment commander?

Que ce soit pour des célébrations intimes, pour un souper du samedi, pour un anniversaire en décembre ou simplement pour un vendredi soir devant la télévision, toutes les raisons sont bonnes pour commander durant les prochaines semaines!

Ces boîtes gastronomiques qui permettent d’encourager les restaurateurs locaux proposent des menus à 40$, à 60$ ou encore à 60$ pour deux personnes.

Les festins sont offerts du jeudi au samedi. Si la plupart des restaurants participants demandent une réservation passée en ligne 24 heures à l’avance, certains demandent un délai de 48 heures pour vous concocter les délices. D'autres prennent les commandes la journée même. Trouvez toute l'information à cet effet en naviguant sur leur profil!

Pour récupérer vos repas, il suffit de passer les chercher en restaurant.

Un cadeau à s’offrir et à partager

Puisqu’il sera impossible de recevoir des invités en cette fin d’année, les boîtes gourmandes sont idéales pour les repas partagés en ligne. Prolongez le plaisir en proposant à vos convives virtuelles de commander le même coffret gourmand. Vous partagerez ainsi le plaisir d’une bonne tablée, même à distance. Voilà une excellente façon de passer de mémorables moments entre amis ou en famille!

Autrement, répandez la joie en offrant un repas signé Québec Table Gourmande à vos proches. Une idée innovante qui en surprendra plus d’un!

Cette année, les festivités seront différentes, mais demeureront succulentes! Pour encore plus d’idées de menus et pour commander en ligne, visitez quebectablegourmande.com.