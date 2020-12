Un anti-masque frustré s'en prend à un passager dans le métro de Montréal

Après s’être fait dire de respecter la loi et de porter un masque dans le métro de Montréal, un anti-masque frustré a frappé un autre passager avant de prendre le large.

«Je n'en reviens toujours pas. [...] Je ne regardais même pas l'homme et il m'a frappé», a lancé avec désarroi Liam Mailloux Lafrance, qui a porté plainte à la police à la suite de cet événement déplorable.

Le 4 décembre, vers 15 h, M. Mailloux Lafrance se rendait, via la ligne verte du métro, à son lieu de travail, un CHSLD, où il est préposé au service alimentaire.

Lorsqu'il est entré dans le métro, il s'est dirigé vers un banc libre. «J'ai rebroussé chemin parce que j'allais m'asseoir à côté de l'homme qui ne portait pas de masque. Je ne peux pas prendre de risque puisque je travaille dans un CHSLD», a expliqué l'homme de 24 ans en entrevue.

Il s’est donc assis plus loin sur un banc qu'il pensait être plus sécuritaire pour éviter d'attraper et de transmettre la COVID-19. Puis, il a mis ses écouteurs pour écouter de la musique pendant le trajet.

«Bang! L'homme m'a frappé sur la mâchoire pour rien et il est descendu du wagon en courant. J'ai pris quelques minutes pour reprendre mes esprits», a raconté Liam Mailloux Lafrance.

Une octogénaire, passagère du même wagon, s'est alors levée pour lui venir en aide. «C'est là que la dame m'a expliqué ce qui s'était passé et on est descendus à la station Atwater pour aller voir des agents de sécurité», a-t-il mentionné.

Un anti-masque frustré

C'est à ce moment que la dame lui a expliqué que l'agresseur était frustré parce qu'elle venait de lui demander de porter son masque dans le métro. M. Mailloux Lafrance s'est dit abasourdi : «Je ne faisais même pas partie de la discussion».

Des policiers et des ambulanciers sont intervenus. Heureusement, il ne souffrait que d'une blessure légère et n’a pas été hospitalisé. Il a quand même porté plainte auprès des autorités.

Puisqu'il a été surpris par le coup de poing, il n'était pas en mesure de bien décrire l'homme qui l’a frappé. «Il portait des bottes de travail, ça j'en suis certain. Il était habillé en foncé. Je ne me souviens pas du reste, mais la dame âgée a pu donner plus de détails», a-t-il précisé.

Lancer un message

Le travailleur de la santé tenait à parler de sa mésaventure pour lancer un message à tous les anti-masque : «Porter un masque, ça fait moins mal qu'un coup de poing. Est-ce qu'on peut éviter la violence pour ça?»

Ce dernier veut aussi mettre en garde les pro-masque. «Soyez prudents. Vous ne savez pas sur qui vous allez tomber.»

Après un congé de quelques jours, M. Mailloux Lafrance a repris le travail jeudi soir.

Le Service de police de la Ville de Montréal a confirmé qu'une plainte a été déposée par la victime et que le dossier a été transmis aux enquêteurs.

Toutefois, selon nos informations, aucune caméra de sécurité n'aurait filmé l'agression et personne n'aurait capté la scène avec son téléphone cellulaire. Cela rendra évidemment l'identification extrêmement difficile pour les policiers.