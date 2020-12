Une école verte fait la fierté de Petit-Saguenay

L'école primaire Du Vallon à Petit-Saguenay a vraiment changé de visage grâce aux 3 millions $ qui ont été investis pour en faire un établissement vert.

Les 36 élèves de cette petite école de village sont choyés. «On est dans un environnement qui est calme et paisible, et qui respecte vraiment les grandes lignes du développement durable», a expliqué vendredi le directeur des ressources matérielles au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, Nicolas Savard.

Tout l’intérieur de l’école a été démoli. Aujourd’hui, le coup d’œil est impressionnant.

On y retrouve une présence très marquée du bois et un mur hydroponique végétal, «ce qui nous permet de purifier l'air à l'intérieur», a ajouté M. Savard.

Il y a 66 panneaux solaires sur le toit de l’édifice. «Ils vont servir à produire l'électricité nécessaire à alimenter les ordinateurs, l'éclairage intérieur et les systèmes domestiques», a précisé Nicolas Savard, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Des petites salles vitrées entre les classes, appelées salles de collaboration, ont été aménagées pour permettre de varier l'apprentissage et de chasser la monotonie.

Une ventilation dite par déplacement se retrouve au niveau du sol. «L'air de qualité se trouve au niveau des élèves au lieu de se ramasser tout au plafond», selon M. Savard.

L’école décloisonnée comprend aussi des banquettes, un atelier cuisine et des classes extérieures. «D'utiliser le dehors comme levier d'apprentissage, comme une expérience que l'élève peut utiliser pour apprendre», a dit l’enseignant au deuxième cycle Jean-François Hénault.

On vise même que l’école devienne carboneutre en la branchant à la centrale municipale de biomasse pour chauffer l'eau. «Des chaudières à biomasse qui viendraient vraiment chercher les lettres de noblesse pour la carboneutralité», croit le directeur des ressources matérielles.

Dans les prochains mois, le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay voudrait faire reconnaître le travail qui a été accompli. On aimerait qu'elle soit nommée l'école la plus verte au pays par le Conseil du bâtiment durable du Canada.

La petite école primaire, construite dans les années 60 et qui n’avait pas été rénovée depuis, est vraiment devenue l'école du futur.

«C'était de prévoir l'école pour les 50 prochaines années avec toutes les solutions techniques innovantes qui vont devenir la norme dans plusieurs années», a indiqué Nicolas Savard.

Les enseignants des quatre classes multiniveaux adorent leur nouvel environnement de travail. «C’est sûr que c’est un bâtiment qui fait rêver, a exprimé Jean-François Hénault. Donc, qui inspire le personnel aussi.»

La directrice de l’école Du Vallon, Myriam Plante, rappelle que toute l’équipe a participé à l’élaboration de ce concept éclaté. «De voir se créer une école que nous avons rêvée et de pouvoir maintenant y travailler quotidiennement, c'est un privilège inouï», a déclaré la directrice.

Les enfants y trouvent leur compte. Tous ceux à qui TVA Nouvelles a parlé trouvent plus motivant d’aller à l’école dans un espace rénové et d’apprendre dans le cadre d’un concept où les espaces sont décloisonnés et peuvent être utilisés de différentes façons.

«C'est encore vraiment plus le fun parce que tout est en train de se faire rénover», a dit Lily-Rose Savard, âgée de 9 ans.

Deux autres élèves d’une autre classe aiment bien l’ambiance plus calme et plus lumineuse. «C'est le bois parce qu’avant c'était tout bleu, tout vert et tout rouge», a exprimé Kim Houde, 8 ans.

Son amie Jeanne Gaudreault, 7 ans, préfère sa «nouvelle» école. «Je trouve que l'on travaille mieux parce qu’avant c'était plus dur de se concentrer. On avait moins de fenêtres», a-t-elle mentionné.

Ces sourires et ces yeux ébahis, Jean-François Hénault les avait remarqués. «J'ai vu beaucoup de regards illuminés, des yeux qui se sont vraiment agrandis.»

Pour faire prendre conscience aux jeunes de cette responsabilité environnementale, des informations seront affichées sur un écran à l’intérieur de l’école. On y retrouvera, entre autres, l’énergie produite par les 66 panneaux solaires. Combien de gaz à effet de serre auront été sauvés et combien cela représente en équivalent de véhicules automobiles.

«C'est vraiment la signature qu'on veut amener lorsque l'on va faire nos travaux de rénovation dans nos écoles primaires», a ajouté Nicolas Savard.