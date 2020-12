Une nouvelle venue déjà signée en France

Elle est Montréalaise, son nom d’artiste est La Zarra. Sa première chanson, lancée ce matin, dévoile une voix qui décoiffe. Elle un contrat de disque en France et... c’est à peu près tout ce qu’on sait d’elle.

Du côté du label québécois, on laisse filtrer peu de détails à propos de cette artiste qui semble sortie de nulle part, mais possède pourtant des alliés solides des deux côtés de l’Atlantique en Universal Music Canada et Polydor, pour le marché franco-européen.

Son vrai nom, son âge, son parcours artistique demeurent un secret.

En scrutant le web, on découvre qu’elle a prêté sa voix à Printemps blanc, un titre du rappeur français Niro, en 2016, et qu’elle a autrefois chanté sous le nom de Ivy.

Ses réseaux sociaux, réactivés tout récemment, sont aussi avares de détails pour le moment. Son compte Instagram est le plus fréquenté, plus de 5600 abonnés, alors que les chiffres sur Facebook et Twitter sont faméliques.

Entre Piaf et la musique urbaine

Ça risque de changer. Dans son premier vidéoclip, pour la chanson À l’ammoniaque mon Dieu, elle offre une convaincante démonstration de son talent.

La pièce est un mashup, ou un collage si vous préférez, des pièces À l’Ammoniaque, du groupe de rap français PNL, et de Mon Dieu, un des derniers grands succès de la grande Édith Piaf.

On semble y découvrir ce qui pourrait constituer l’univers artistique de La Zarra, qui établit un trait d’union entre la chanson française classique et la musique urbaine contemporaine, le tout livré avec un aplomb déconcertant.

Feu de paille ou future star? On sera branché en 2021 puisque, selon Universal, deux autres réinterprétations seront dévoilées en janvier et en février. Devrait ensuite suivre, au printemps, une première chanson originale. L’album est pour sa part annoncé pour l’automne prochain.