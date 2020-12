POUPART, Gisèle

(née Bourdeau)



À St-Chrysostome, le 7 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Gisèle Bourdeau, épouse de feu Marcel Poupart.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane, Roberte (Mireil Hébert), Mireille (Jean-Paul Soucy), Sylvie (Réjean Montpetit), ses petits-enfants: Marylène, Mathieu, Anik, Mélissande, Nataniel, Jérémie, de même que ses arrière-petits-enfants: Audrey, Sarah, Théo, Léanne, Daliane et Éthane.Soeur de feu Réginald, feu Lorrain, elle laisse également ses frères et soeurs: Marielle, Laurier, Claudette, Germaise (Mario), Gérald (Angèle), Magella et Rollande (Robert), sa belle-soeur Réjeanne Laplante, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se feront en privé.Direction funéraire:ST-CHRYSOSTOME450-826-3131