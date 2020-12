TREMBLAY, Gemma

À Montréal, le 5 décembre 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Gemma Tremblay. Elle a été la propriétaire du salon Gemma coiffure durant 35 ans sur le plateau Mont-Royal. Elle rejoint ses frères et soeurs Annette "Adine", Ovide, Alexandre, Roland, Berthe, Jeanne, Flore-Dolores et sa jumelle Yvette, Jeanne-D'Arc, Beatrice, Marie-Marthe "Laurette", ses neveux Jean-Marie, Claude, Jean Jacques et Benoit.



Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces Jeannine, Pauline, Claudette, Charlotte, Marie-Jocelyne, Yves, Agathe, Francine, Gemma, Ovide, Nicole, Serge, Lise, Andrée, Gilles, Jean Carol, Huguette et leurs conjoints(es), plusieurs petits-neveux et petites-nièces ainsi que de nombreux parents et amis.



La famille recevra les condoléances le lundi 21 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22 et le mardi 22 décembre de 9h à 11h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal



Les funérailles auront lieu le mardi 22 décembre 2020 à 11h30 en l'église Saint-Fabien (6455 ave de Renty, Montréal, H1M 1M3).



Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des fleurs, des messes ou un don à l'Insititut de Cardiologie de Montréal.