25 albums pour restaurer la magie de Noël

Monoplages, EP, albums complets... Les artistes d’ici et d’ailleurs sont nombreux à être passés en studio au cours des derniers mois afin de nous offrir de nouveaux airs de Noël pour accompagner ce temps des Fêtes 2020 qui s’annonce pour le moins particulier.

Oui, ils ont redoublé d’énergie pour venir prêter main-forte à l’esprit des Fêtes cette année. Et, avouons-le, cette aide supplémentaire est la bienvenue ; les rassemblements étant désormais officiellement interdits en raison de la pandémie de COVID-19, les Québécois seront nombreux à se tourner vers la musique pour rendre ce Noël plus doux.

Cette tendance, elle n’est pas limitée aux artistes québécois. Si les Pierre Lapointe, Maxime Landry, Maryse Letarte, Suzie Villeneuve et autres Geneviève Leclerc ont de nouvelles offrandes à glisser sous le sapin, il en est de même pour Dolly Parton, Carrie Underwood, Meghan Trainor ou encore les Goo Goo Dolls qui, eux aussi, contribuent à faire déborder les bacs des disquaires depuis quelques semaines.

Pourquoi cet engouement monstre ?

« On a eu du temps, cette année », lance à la blague Marc Dupré.

Le chanteur dévoilait il y a quelques jours Noël ensemble, un duo enregistré avec sa fille, Stella, pondu tout spécialement pour les Fêtes de cette année.

Besoin d’espoir

Mais outre le facteur temps, évident, le coach de La Voix remarque un besoin aussi différent que criant pour des airs festifs et enivrants compte tenu des circonstances actuelles.

« Les gens ont besoin d’entendre des chansons de Noël en ce moment, des chansons qui parlent d’espoir, d’amour et de bonté. Je sais que moi, c’est mon cas. Et je sais aussi que je ne suis pas le seul », avance-t-il.

Même son de cloche du côté de Mario Pelchat. Après nous avoir offert plusieurs albums des Fêtes – tantôt en solo, tantôt entouré de ses complices prêtres –, il agit cette année à titre de producteur pour Noël à trois, du couple Christian Marc Gendron et Manon Séguin.

« On sait très bien que les Fêtes vont être très différentes cette année, on ne peut pas le nier. Et disons que ça ne s’annonce pas comme le plus beau Noël qu’on va avoir connu. Alors, il y a cette volonté chez plusieurs artistes d’offrir quelque chose de réconfortant, quelque chose qui fait du bien, au public », avance-t-il.

Comfort food musical

Voilà qui fait écho à ce que Christian Marc Gendron confiait au Journal, plus tôt cet automne. En marge de la sortie de son album, il expliquait vouloir mettre un certain baume au cœur de ceux qui devront se contenter d’échanges virtuels, plutôt qu’en présentiel, pour souligner la fin de l’année.

« C’est sûr que ça va être spécial de voir mes parents sur Zoom, plutôt qu’autour de ma table. Alors, cet album-là, on voulait qu’il soit l’équivalent du comfort food. Il est fait pour faire du bien, pour accompagner les gens dans tout ça », expliquait-il.

Les nouveautés musicales des Fêtes

JOYEUX NOËL | Suzie Villeneuve

Suzie Villeneuve lançait il y a quelques jours cet EP, compagnon de son concert virtuel intime, offert en location jusqu’en janvier. Celle qu’on a redécouverte à La Voix cette année y prête sa voix à quatre classiques intemporels, nommément Les enfants oubliés, C’est l’hiver, Quel est l’enfant et Au royaume du bonhomme hiver.

LE PARTY BEAUCERON | Maxime Landry

En enregistrant son album en janvier dernier – soit avant la pandémie –, Maxime Landry a pu s’offrir l’expérience d’un party beauceron intact, avec famille et amis « réunis autour du même micro », nous précise-t-il. Et ça transparaît, ne serait-ce que pour l’ambiance enjouée et festive du classique La danse de la limonade, qu’il revisite avec aplomb.

NOËL À TROIS | Christian Marc Gendron et Manon Séguin

Christian Marc Gendron nous avait promis un comfort food musical en amont de la sortie de son Noël à trois. Et c’est exactement ce qu’il nous livre avec Noël à trois, un agencement de classiques et de chansons originales aux sonorités visiblement influencées par les crooners et les big bands américains.

CARIBOU | Les gars du Nord

La tradition se poursuit pour Les gars du Nord. Le quatuor, réunissant Wilfred LeBouthillier, Danny Boudreau, Jean-Marc Couture et Maxime McGraw, est donc de retour pour les Fêtes avec un nouvel album de chansons originales inspirées de leurs Noëls d’antan... et acadiens.

CHANSONS HIVERNALES | Pierre Lapointe

Pierre Lapointe a beau l’avoir intitulé Chansons hivernales, ce nouvel album est si savamment écrit que ses mélodies nous accompagneront durant les Fêtes, certes, mais aussi tout au long de l’année à venir. La pièce de résistance ? Sa bouleversante Maman, papa, qui nous rappelle – bien malheureusement – que certains n’ont pas la chance d’avoir un Noël sous le signe de l’amour et de la tolérance.

WINTER POEMS | Stephan Moccio

Même s’il a accompagné certaines des plus grandes voix de l’industrie comme celles de Céline Dion ou de Josh Groban, c’est seul avec son piano que le Canadien Stephan Moccio a posé sur disque ses mélodies hivernales. Les Petit papa Noël, O Holy Night et White Christmas – tous en version instrumentale – s’agencent parfaitement avec ses compositions originales pour créer un album franchement envoûtant, voire quasi liturgique.

NEIGE | Geneviève Leclerc

Trois ans après sa sublime reprise de Last Christmas, Geneviève Leclerc succombe à nouveau à l’esprit de Noël avec Neige, un mini-album où elle revisite Winter Song, en plus d’offrir une poignée de chansons originales. C’est doux, c’est beau, et c’est parfait pour installer une ambiance feutrée, autant en solo qu’en famille.

LE TEMPS DES FÊTES | Artistes variés

Huit artistes country, réunis à l’initiative de Véronique Labbé et Samuel Busque, prêtent leurs voix à autant de chansons originales pour un temps des Fêtes sous le signe de l’originalité. C’est festif, c’est différent, et ça plaira assurément aux fans du genre.

A VERY CHILLY CHRISTMAS | Chilly Gonzales

Chilly Gonzales qui reprend les airs de Mariah Carey ou encore Wham ! en les dénaturant complètement ? On l’avoue, on a d’abord été surpris... puis on en a redemandé. Le musicien montréalais dépouille ainsi ces classiques – et plus d’une dizaine d’autres – de leur enrobage pop vitaminé pour en faire des pièces d’une grande mélancolie. Le résultat est aussi inattendu que magnifique. À découvrir sans faute.

A HOLLY DOLLY CHRISTMAS | Dolly Parton

La reine du country américain est de nouveau tombée sous l’effet de la magie de Noël, juste à temps pour le 47e album de sa carrière. Au menu : reprises et chansons originales, surtout en solo, mais aussi en compagnie de sa filleule Miley Cyrus, de Jimmy Fallon, de Michael Bublé et de Willie Nelson, entre autres.

MES COMPTINES DE NOËL À ÉCOUTER | Maryse Letarte

Les tout-petits ne sont pas en reste cette année. La chanteuse Maryse Letarte a revu 10 classiques des Fêtes – certains traditionnels, d’autres de son propre cru – afin de les faire découvrir aux enfants. On prend un plaisir évident à redécouvrir ses Ô traîneau dans le ciel, La parade et Boom Boom dans un enrobage bien différent et, étonnamment, pas piqué des vers.

MY GIFT | Carrie Underwood

Tout en restant bien ancrée dans le country, la chanteuse met ses prouesses vocales (ici, à plein régime !) au service de cantiques de Noël de la trempe de O Holy Night, Have Yourself a Merry Little Christmas ou encore Little Drummer Boy. En prime, Carrie Underwood prend elle-même la plume, signant deux titres inédits, Let There Be Peace et Sweet Baby Jesus, somme toute plutôt jolis.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE | Raffy et invités

Le quatuor Raffy a accueilli deux membres honoraires le temps d’un album. Denis Miron et Sébastien Gravel sont venus prêter main-forte à la chanteuse Carolyne Leblanc pour revisiter des classiques tant de Noël que du Jour de l’An, de 23 décembre à La ziguezon.

THE CHRISTMAS ALBUM | Leslie Odom Jr.

Décidément, Leslie Odom Jr. a une affection particulière pour le temps des Fêtes. Quatre ans après un premier album de Noël, il répète aujourd’hui l’exercice avec The Christmas Album qui permettra aux fans de la comédie musicale Hamilton de renouer avec l’interprète de Aaron Burr.

CHRISTMAS ALL OVER | Goo Goo Dolls

Probablement la sortie la plus surprenante de cette liste, les Goo Goo Dolls ont profité du confinement pour coucher sur disque 10 chansons de Noël. On aurait préféré entendre la formation américaine se coller davantage à leurs sonorités rock habituelles plutôt que de bifurquer vers la pop, mais gageons que ce It’s Christmas All Over plaira aux fans de la première heure.

A TORI KELLY CHRISTMAS | Tori Kelly

Voilà un album que les fans de pop souhaiteront ajouter à leur collection. Tori Kelly – qu’on a tous reconnue sous son costume d’hippocampe durant la présente saison de The Masked Singer – est particulièrement efficace sur les pièces originales 25th et Gift That Keeps On Giving, tout comme avec l’immortelle Hallelujah de Leonard Cohen, ici magnifiquement enrobée de violons.

A VERY TRAINOR CHRISTMAS | Meghan Trainor

Avec son A Very Trainor Christmas, l’interprète de All About That Bass confiait récemment au Journal vouloir « aider les gens à se changer les idées et danser un peu » dans ces temps « sombres et inquiétants ». Eh bien, mission accomplie, puisque la pop star américaine offre ici un album bien à son image : enjoué, pimpant et franchement irrésistible !

WE NEED A LITTLE CHRISTMAS | Pentatonix

Le quintette américain se démarque du lot cette année avec We Need a Little Christmas, recueil de chansons festives servies à la sauce a cappella. C’est lorsqu’ils s’éloignent des choix convenus qu’ils brillent le plus, notamment avec Seasons of Love ou encore My Favorite Things, empruntés respectivement aux comédies musicales Rent et The Sound of Music.

SONGS FOR A WINTER’S NIGHT | Glass Tiger

La mythique formation canadienne revient en force cette année avec Songs for a Winter’s Night, un nouvel album pour l’hiver, certes, mais aux titres abordant d’abord et avant tout les festivités de Noël et du jour de l’An. Les Québécois tendront surtout l’oreille pour Happy Holidays et Joyeux Noël mes amis, pour lesquelles Alan Frew et sa bande ont recruté nul autre que Roch Voisine à leur micro.

MONTREAL WINTER SUITE | Paul Rossy et le Sunset Hill Jazz Band

Après avoir sorti le livre Marie Noëlle l’an dernier, le pédiatre Paul Rossy continue de se laisser inspirer par l’esprit des Fêtes. Cette fois, c’est en musique qu’il s’y adonne avec une poignée de nouvelles chansons, mises en musique avec l’aide du Sunset Hill Jazz Band.

5 classiques indémodables

MERRY CHRISTMAS | Mariah Carey

Pas surprenant que Mariah Carey se soit autoproclamée la « reine de Noël » avec son Merry Christmas. La chanteuse américaine a marqué au fer rouge une génération entière pour laquelle un temps des Fêtes n’est jamais complet sans All I Want For Christmas Is You joué en boucle.

NOËL | André Gagnon

Les airs du regretté André Gagnon ont servi de trame de fond à d’innombrables célébrations de son vivant. Et ils continueront indubitablement à le faire grâce à Noël, véritable testament de son talent lancé en 1992, qui résonnera encore longtemps dans les chaumières.

THESE ARE SPECIAL TIMES | Céline Dion

Il y a déjà plus de 20 ans que la diva de Charlemagne accompagne les mélomanes du monde entier à chaque temps des Fêtes avec son These Are Special Times... et la tradition n’est pas sur le point de se terminer. De Blue Christmas à Ave Maria, sans oublier la magnifique The Prayer avec Andrea Bocelli, l’album n’a pas pris une seule ride.

MARIE MICHÈLE DESROSIERS chante Noël avec le Chœur de l’Armée rouge

Marie Michèle Desrosiers et le temps des Fêtes sont indissociables depuis près d’un quart de siècle. Preuve à l’appui : son magnifique album enregistré avec le Chœur de l’Armée rouge. Le contraste – la voix si claire de Marie Michèle Desrosiers contre celles, puissantes, des choristes – est si parfait qu’il nous émeut encore, année après année.

MERRY CHRISTMAS | Bing Crosby

Pour plusieurs, le légendaire crooner américain Bing Crosby est la voix officielle des célébrations des Fêtes. Et une seule écoute de ses Silver Bells et autres I’ll Be Home for Christmas suffit à comprendre pourquoi, même après 75 ans, les fans se tournent toujours aussi massivement vers son Merry Christmas.