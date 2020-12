INKEL, Clément



À Sherbrooke Qc, le 2 décembre 2020, à l'âge de 95 ans est décédé Monsieur Clément Inkel, veuf de Claire Quenneville Inkel.Il laisse dans le deuil son fils Jacques Inkel, sa conjointe L. S. Marie Thérèse et sa famille dont Colombe et Dieumerci, Jean Félix et sa conjointe Linda. Clément laisse dans le deuil son petit-fils Scott Steiner et son épouse Melinda et les arrière-petits-enfants : Skylar Kai, Alexei Jade et Tanner Clement Steiner. Sont éprouvés aussi la famille Quenneville, spécialement la nièce Lise et son conjoint Claude Desjardins, les nièces Hélène Therrien Inkel et Suzanne Inkell et de nombreux autres parents et amis.Que le personnel du CHUS/CIUSSS et les Résidences Le Monastère trouvent notre humble gratitude pour tous les soins prodigués à Clément Inkel.La famille Inkel remercie le Salon Funéraire Steve L. Elkas Inc. qui s'occupe des arrangements funéraires et les services connexes au regretté Clément Inkel.www.steveelkas.com